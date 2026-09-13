Forțele lui Recep Erdogan au lansat o campanie violentă împotriva grupurilor care susțin comunitatea LGBTQ+ din Turcia

Potrivit Associated Press, această situație nu este decât o escaladare a ostilității poliției Turciei de zece ani față de grupurile LGBTQ+, în special în perioada premergătoare alegerilor.

Astfel, acum au avut loc raiduri simultane ale poliției, începând cu ora 1 dimineața, în marile orașe Istanbul, Ankara, Izmir, Aydin și Mersin.

Ministrul Justiției, Akin Gurlek, a anunțat pe rețelele sociale că ancheta asupra a 162 de suspecți, nouă asociații și 13 întreprinderi are scopul de a „proteja copiii, instituția familiei și ordinea publică”, în conformitate cu decretul prezidențial emis de președintele Recep Tayyip Erdogan acum 10 ani, referitor la familii și copii.

„Conform obligației de a proteja familiile și copiii, conferită statului de Constituție, nu va fi tolerată nicio organizație criminală, rețea de abuz sau activitate ilegală care vizează copiii, tinerii sau familiile!”, a declarat Gurlek.

Raidurile au vizat atât membri actuali, cât și foști membri ai mai multor grupuri proeminente care militează pentru drepturile comunității LGBTQ+ și pentru sensibilizarea cu privire la HIV. Site-urile web ale organizațiilor respective au fost, de asemenea, blocate.

Gurlek a menționat, de asemenea, că s-a constatat că astfel de asociații primeau finanțare semnificativă din surse și agenții internaționale.

Asociația pentru Drepturile Omului a condamnat raidurile.

„Aceasta nu este o anchetă judiciară; este o operațiune politică menită să impună societății un model familial monolitic și să elimine comunitatea LGBTI+ și societatea civilă independentă sub pretextul protejării familiei și a copiilor”, a transmis asociația.

„Includerea unor acuzații fără legătură, precum «formarea unei organizații criminale», «droguri», «prostituție» și «obscenitate», nu servește la dezvăluirea adevărului, ci la incriminarea întregii comunități.”, mai arată sursa citată.