Forțele lui Recep Erdogan au lansat o campanie violentă împotriva grupurilor care susțin comunitatea LGBTQ+ din Turcia

Stiri externe
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Data actualizării:
Turcia ap ap26256433268936
Associated Press

Autoritățile turce au luat măsuri represive împotriva mai multor grupuri și persoane din comunitatea LGBTQ+, duminică, reținând zeci de membri, pătrunzând în sediile asociațiilor și efectuând descinderi în locurile frecventate de aceștia.

autor
Cristian Matei

Potrivit Associated Press, această situație nu este decât o escaladare a ostilității poliției Turciei de zece ani față de grupurile LGBTQ+, în special în perioada premergătoare alegerilor.

Astfel, acum au avut loc raiduri simultane ale poliției, începând cu ora 1 dimineața, în marile orașe Istanbul, Ankara, Izmir, Aydin și Mersin.

Ministrul Justiției, Akin Gurlek, a anunțat pe rețelele sociale că ancheta asupra a 162 de suspecți, nouă asociații și 13 întreprinderi are scopul de a „proteja copiii, instituția familiei și ordinea publică”, în conformitate cu decretul prezidențial emis de președintele Recep Tayyip Erdogan acum 10 ani, referitor la familii și copii.

„Conform obligației de a proteja familiile și copiii, conferită statului de Constituție, nu va fi tolerată nicio organizație criminală, rețea de abuz sau activitate ilegală care vizează copiii, tinerii sau familiile!”, a declarat Gurlek.

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Raidurile au vizat atât membri actuali, cât și foști membri ai mai multor grupuri proeminente care militează pentru drepturile comunității LGBTQ+ și pentru sensibilizarea cu privire la HIV. Site-urile web ale organizațiilor respective au fost, de asemenea, blocate.

Gurlek a menționat, de asemenea, că s-a constatat că astfel de asociații primeau finanțare semnificativă din surse și agenții internaționale.

Asociația pentru Drepturile Omului a condamnat raidurile.

„Aceasta nu este o anchetă judiciară; este o operațiune politică menită să impună societății un model familial monolitic și să elimine comunitatea LGBTI+ și societatea civilă independentă sub pretextul protejării familiei și a copiilor”, a transmis asociația.

„Includerea unor acuzații fără legătură, precum «formarea unei organizații criminale», «droguri», «prostituție» și «obscenitate», nu servește la dezvăluirea adevărului, ci la incriminarea întregii comunități.”, mai arată sursa citată.

Partidul Justiției și Dezvoltării, de orientare religioasă conservatoare, s-a pronunțat din ce în ce mai vehement împotriva grupurilor LGBTQ+ pentru a câștiga simpatia elementelor mai conservatoare din rândul bazei sale electorale.

În 2015, acesta a interzis Istanbul Pride, eveniment care în anii anteriori adunase zeci de mii de participanți. De atunci, autoritățile au dispersat cu violență orice încercare de adunare cu ocazia Pride.

În această vară, unui vas de croazieră LGBTQ+ care face turul Mediteranei și care a acostat de mai multe ori în Turcia în trecut i s-a refuzat permisiunea de a acosta acolo.

Imperiul Otoman, predecesorul republicii moderne a Turciei, a dezincriminat homosexualitatea în 1858, însă, chiar și așa, există încă o discriminare socială semnificativă.

Aproape 400 de oameni au fost arestaţi pentru participarea la demonstraţii de 1 Mai în Turcia | GALERIE FOTO

Sursa: Associated Press

Etichete: Turcia, istanbul, LGBTQ,

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