Într-o discuţie cu jurnaliştii, Zelenski a dezvăluit că Washingtonul analizează în mod activ posibile locuri pentru organizarea unor negocieri directe la nivel de lideri, printre variantele luate în calcul numărându-se viitorul summit G20 din Statele Unite, ţări din Orientul Mijlociu sau un stat european.

„Statele Unite lucrează la acest lucru. Au o propunere pentru o întâlnire trilaterală”, a declarat Zelenski.

„Această întâlnire ar putea avea loc într-una dintre ţările din Orientul Mijlociu. Statele Unite menţionează frecvent Emiratele Arabe Unite sau Arabia Saudită. De asemenea, întâlnirea ar putea avea loc în Statele Unite, în timpul summitului G20”, a spus el.

Zelenski a precizat că şi guvernele europene au iniţiat demersuri diplomatice privind posibilitatea găzduirii acestor consultări la nivel înalt în Europa.

Cu toate acestea, şeful statului ucrainean a subliniat că nici Statele Unite, nici Rusia nu au confirmat oficial detaliile summitului.

„Există şi varianta unei ţări europene, iar europenii au început deja contactele în această privinţă”, a adăugat Zelenski.

„Nici partea rusă, nici cea americană nu au confirmat încă, aşa că vom vorbi despre rezultate atunci când acestea vor exista”, a precizat el.

Posibilitatea organizării întâlnirii în marja summitului G20

Varianta organizării întâlnirii în cadrul summitului G20 se înscrie în contextul recentelor demersuri diplomatice legate de reuniunea multilaterală a liderilor, programată să aibă loc în luna decembrie, la Miami, Florida.

Sâmbătă, preşedintele american Donald Trump le-a declarat jurnaliştilor că nu ştie deocamdată dacă preşedintele rus Vladimir Putin va participa la reuniunea de la Miami, dar a afirmat că „i-ar face mare plăcere să îl aibă” printre participanţi.

Cu toate acestea, perspectiva unor discuţii la nivel de lideri pe teritoriul Statelor Unite ridică probleme diplomatice şi juridice importante.

Conducerea Uniunii Europene a criticat ferm iniţiativele de invitare a preşedintelui rus, invocând punerea sub acuzare în Statele Unite a unor agenţi ai serviciilor de informaţii ruse, precum şi mandatul de arestare emis pe numele lui Putin de Curtea Penală Internaţională (CPI) de la Haga, pentru presupuse crime de război legate de deportarea ilegală a copiilor ucraineni, comentează Kyiv Post.

Locurile alternative de desfăşurare a summitului din Orientul Mijlociu – în special Emiratele Arabe Unite şi Arabia Saudită – au servit frecvent drept intermediari diplomatici neutri pe parcursul conflictului, facilitând schimburi bilaterale de prizonieri de război şi discuţii la nivel înalt, pe canale diplomatice neoficiale, între Kiev, Washington şi Moscova.

Coordonarea bilaterală între emisari

Propunerea privind organizarea unui summit trilateral vine după o perioadă de coordonare diplomatică intensă între Kiev şi emisarii Casei Albe, în ultimele zile.

Zelenski a confirmat sâmbătă că negociatorii ucraineni, conduşi de secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare, Rustem Umerov, au avut vineri consultări substanţiale cu emisarul diplomatic special al SUA, Jared Kushner.

Discuţiile s-au concentrat asupra stabilirii unui calendar, a locului de desfăşurare şi a formatului de lucru pentru viitoarele întâlniri bilaterale faţă în faţă, detalii pe care Kievul speră să le definitiveze în cursul săptămânii viitoare.

„Ieri, echipa noastră de negociatori a fost în contact cu partea americană: Umerov a discutat cu Kushner”, declarase anterior Zelenski.

„Ei pregătesc o întâlnire, iar eu sunt, de asemenea, pregătit să mă întâlnesc cu ei. Susţinem posibilitatea unui dialog - orice pentru a-l opri pe Putin, măcar sub forma unui armistiţiu în sectorul energetic”, a mai spus Volodimir Zelenski.