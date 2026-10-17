"Niciun un loc pentru violenţă în Republica noastră. Cei care au spart, atacat prefecturile ca şi magazinele, au jefuit până şi primăriile noastre vor fi urmăriţi în justiţie şi pedepsiţi", a scris preşedintele francez pe X, conform Agerpres, care citează AFP.

"Vom face toţi bloc în faţa celor care seamănă haos, care nu caută decât să ne dărâme instituţiile şi îi împiedică pe cei care îşi exprimă paşnic revendicările să o facă", a adăugat el.

Şeful statului a exprimat "sprijinul Naţiunii pentru forţele de ordine, garantele dreptului de a manifesta".

Premierul Sebastien Lecornu a declarat sâmbătă că îşi exprimă "tot" sprijinul pentru forţele de ordine "care au înfruntat o violenţă de o extremă intensitate" în contextul manifestaţiilor din 17 octombrie.

Şeful guvernului I-a avertizat de asemenea, într-o aluzie la Franţa Nesupusă (LFI), pe cei care vor să facă din violenţe în marja manifestaţiilor din 17 octombrie "o încălzire" înaintea alegerilor prezidenţiale.

"Nu ne vom lăsa intimidaţi", "nimeni nu-şi va impune agenda politică prin violenţă", a spus el, într-o aluzie la partidul stângii radicale la LFI (France insoumise) şi la candidatul său la alegerile prezidenţiale din 2027 Jean-Luc Melenchon.