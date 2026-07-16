Anunțul a fost făcut de președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanciuk. Noul cabinet de miniștri ar urma să fie votat joi, 16 iulie, după ce marți parlamentul a aprobat demisia Iuliei Svîrîdenko din funcția de prim-ministru, ceea ce a dus la demisia întregului guvern, transmite news.ro.

„Rada Supremă a Ucrainei a primit propunerea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, privind numirea lui Serhii Korețki în funcția de prim-ministru al Ucrainei. Parlamentul o va examina în curând, în conformitate cu procedura stabilită”, a scris Ruslan Stefanciuk pe Facebook.

Un premier din sectorul energetic

Serhii Korețki, actualul șef al companiei de stat Naftogaz, este considerat de Zelenski „persoana cea mai pregătită” pentru funcția de prim-ministru, după consultările pe care le-a avut. Numele său este asociat cu gestionarea sectorului energetic ucrainean într-un context de război și de atacuri rusești asupra infrastructurii critice.

Demiterea ministrului Apărării

În ciuda schimbării iminente a guvernului, Zelenski l-a demis miercuri pe ministrul apărării, Mihailo Fedorov, numit în funcție cu numai câteva luni în urmă. Potrivit presei ucrainene, decizia a venit pe fondul conflictului constant dintre Fedorov și comandantul-șef al armatei, generalul Oleksandr Sîrski, pe care președintele nu l-a mai putut tolera.

Un nou cabinet, votat joi

Rada Supremă intenționează să voteze noul Cabinet de miniștri chiar joi, 16 iulie, potrivit Ukrainska Pravda. Schimbarea de la vârful Guvernului vine într-un moment critic pentru Ucraina, în timp ce țara continuă să facă față agresiunii ruse și se pregătește pentru o iarnă dificilă, cu infrastructura energetică sub presiune constantă.