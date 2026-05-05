„Este un cinism absolut să ceri încetarea focului pentru a organiza manifestări propagandistice, în timp ce se desfășoară astfel de atacuri în fiecare zi", a scris Zelenski pe rețelele de socializare , relatează AFP și Reuters preluate de Agerpres.

Atacuri nocturne cu victime

Atacurile cu rachete și drone au ucis cel puțin cinci persoane în două regiuni ale Ucrainei în cursul nopții, potrivit autorităților locale.

„Rusia ar putea înceta focul în orice moment"

„Rusia ar putea înceta focul în orice moment, iar acest lucru ar opri războiul și răspunsurile noastre. Este nevoie de pace și sunt necesari pași reali pentru a o realiza. Ucraina va acționa în consecință", a mai transmis președintele ucrainean pe rețeaua X.