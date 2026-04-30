Anterior, Rada Supremă (parlamentul ucrainean) a prelungit starea de urgență și mobilizarea pentru a 19-a oară. Conform legilor adoptate, ambele măsuri au fost prelungite începând cu 4 mai 2026 pentru încă 90 de zile, până la 2 august 2026, potrivit Ukrainska Pravda.

Zelenski a subliniat că războiul cu Rusia nu se va încheia până când Ucraina nu va primi garanții de securitate efective și că legea marțială nu poate fi ridicată înainte de aceasta.

Când a fost întrebat dacă legea marțială ar putea fi ridicată în timpul unui armistițiu, președintele a spus: „În primul rând, cu toții ne dorim ca războiul să se încheie, și abia atunci legea marțială va fi ridicată – și aceasta este singura cale. Legea marțială va fi ridicată în momentul în care Ucraina va avea garanții de securitate. Fără garanții de securitate, acest război nu se va încheia cu adevărat; nu vom putea recunoaște că s-a încheiat, deoarece ar rămâne riscul unei noi agresiuni din partea unui astfel de vecin.”