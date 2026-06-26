„Am aprobat desfăşurarea de către Serviciu a unei operaţiuni de 40 de zile menite să exercite presiune asupra statului agresor, cu scopul de a-l determina să pună capăt războiului”, a scris Zelenski pe Telegram.

De luni de zile, Ucraina a lansat valuri de atacuri cu rachete cu rază medie şi lungă asupra unor ţinte din Rusia sau din teritoriile aflate sub control rusesc, vizând în principal industria petrolieră.

Şeful statului ucrainean a subliniat că, în ultimele luni, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a obţinut cele mai bune rezultate în apărarea poziţiilor ucrainene de pe front, datorită utilizării dronelor de diferite tipuri.