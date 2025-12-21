„Economia dopaminei”: de ce americanii sunt obsedați de păpușile-surpriză, cadoul anului 2025

21-12-2025 | 07:53
jucarii

 

Americanii sunt înnebuniți după mici păpuși de colecție, ascunse în cutii-surpriză.

Știrile PRO TV


Astfel de jucării au devenit cadoul anului 2025. Și nu doar în cazul copiilor: pe rețelele sociale, adulții se întrec în a descoperi ce se ascunde în ambalaj.

Vorbim despre așa-numita „economie a dopaminei”, întrucât surpriza și satisfacția imediată stimulează noi și noi achiziții.

Iar colecționarea creează un sentiment de apartenență la o comunitate.

Ramishah Maruf, corespondent CNN: Este cadoul-surpriză, despre care toată lumea vorbește anul acesta. Cutiile cu surprize. Abia aștept să văd ce e în aceasta, dar mai întâi, să vedem cum am ajuns aici”.

Frenezia a început cu lansarea pe piață a unei păpuși cât palma, cu urechi mari și dinți ascuțiți. Jucăria este ascunsă într-o cutie. Nu știi ce variantă primești, până nu desfaci ambalajul.

Ramishah Maruf, corespondent CNN: ”Totul face parte din economia care stimulează eliberarea de dopamină. Companiile îți declanșează sistemul de recompensă al creierului, în același mod în care o fac jocurile de noroc. Satisfacția instantanee pe care o resimt când deschid o cutie misterioasă îi face pe cumpărători să își dorească mai mult”.

Dopamina este neurotransmițătorul asociat cu plăcerea, recompensa și motivația. Prin urmare, nu doar copiii sunt fani ai cutiilor cu surprize. Tot mai mulți adulți sunt tentați de aceste jucării.

Ramishah Maruf, corespondent CNN: Compania de servicii financiare Morgan Stanley a constatat că aceste personaje de colecție, precum Sanrio (care include Hello Kitty), Crybabies și Hasbro, au devenit o industrie de peste 100 de miliarde de dolari. Iar această creștere a fost alimentată de adulții cu obiceiuri infantile.”

Pe rețelele sociale, deschiderea unei cutii cu surprize a devenit conținut viral. În plus, păpușile sunt colecționate, iar valoarea lor crește în timp.

Așa se face că producătorul din China al cutiilor cu surprize se bucură de vânzări colosale pe piețele externe, cu precădere în Statele Unite, în ciuda tensiunilor dintre cele două țări și a scăderii puterii de cumpărare.

Venezuela a anunţat că Iranul i-a propus cooperarea „în toate domeniile” pentru a combate „pirateria şi terorismul internaţional” al Statelor Unite, în urma unei convorbiri telefonice între miniştrii de externe ai celor două ţări.

