„Zbor neautorizat” în spațiul aerian al Republicii Moldova, în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei

Stiri externe
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Autorităţile din Republica Moldova au urmărit miercuri dimineață un nou zbor neautorizat.

autor
Ines Paris

"În contextul atacurilor masive ale Federaţiei Ruse asupra Ucrainei, Serviciul Operaţii Aeriene al Armatei Naţionale informează despre un zbor neautorizat în spaţiul aerian naţional, la ora 08:43, cu părăsirea imediată a spaţiului aerian în direcţia localităţii Limanske (Ucraina), la ora 08:44", anunţă, miercuri dimineaţă, Ministerul Apărării de la Chişinău, potrivit News.ro.

Serviciul Operaţii Aeriene continuă monitorizarea spaţiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autorităţile competente şi partenerii.

Pătrunderea de drone sau rachete în spaţiul aerian din Republica Moldova, dar şi în alte ţări aflate în apropierea războiului din Ucraina, a devenit tot mai frecventă în ultima perioadă.

De asemenea, sâmbătă dimineață, mai multe drone au survolat spaţiul aerian al Republicii Moldova, iar în cel puţin două zone au fost descoperite fragmente ale aparatelor de zbor. Explozii au fost semnalate în mai multe raioane, inclusiv la Crocmaz, unde deflagraţia a provocat un incendiu de vegetaţie şi a spart geamurile unei brigăzi agricole, dar nu au existat victime.

Autoritățile au găsit mai multe fragmente de drone în apropierea localităţilor Dubovca şi Hînceşti, dar şi în raionul Anenii Noi, între satele Delacău şi Puhăceni.

Serviciul Operaţii Aeriene continuă monitorizarea spaţiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autorităţile competente şi partenerii.

Sursa: News.ro

Etichete: Republica Moldova, razboi, drone, zboruri,

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