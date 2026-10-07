„Zbor neautorizat” în spațiul aerian al Republicii Moldova, în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei

"În contextul atacurilor masive ale Federaţiei Ruse asupra Ucrainei, Serviciul Operaţii Aeriene al Armatei Naţionale informează despre un zbor neautorizat în spaţiul aerian naţional, la ora 08:43, cu părăsirea imediată a spaţiului aerian în direcţia localităţii Limanske (Ucraina), la ora 08:44", anunţă, miercuri dimineaţă, Ministerul Apărării de la Chişinău, potrivit News.ro.

Serviciul Operaţii Aeriene continuă monitorizarea spaţiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autorităţile competente şi partenerii.

Pătrunderea de drone sau rachete în spaţiul aerian din Republica Moldova, dar şi în alte ţări aflate în apropierea războiului din Ucraina, a devenit tot mai frecventă în ultima perioadă.