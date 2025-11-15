„Am fost om al străzii timp de trei luni”. Parcursul atipic al ministrului Michel Fournier, un politician fără diplome

Stiri externe
15-11-2025 | 21:26
Michel Fournier
AFP

Fost președinte al Asociației Primarilor Rurali din Franța și primar al comunei Les Voivres, ministrul Michel Fournier încearcă să se adapteze la noul său rol de membru al guvernului.

autor
Stirileprotv

Michel Fournier este de o lună ministru delegat pentru Ruralitate. La 75 de ani, fostul muncitor agricol, florar, montator de rulouri a spus că a aflat vestea urmărind știrile la TV — afirmație devenită virală, după cum scrie publicația Le Parisien.

„Am înțeles ce înseamnă să-ți fie cu adevărat foame și frig”

Mini8strul provine dintr-o familie de agricultori și surprinde prin formarea sa. A locuit cu bunica sa, iar la vârsta de șase se ocupa de treburile casnice înainte să plece la școală. Mai târziu, Michel Fournier părăsește școala fără să obțină o diplomă și pleacă în Germania la 17 ani, unde cunoaște viața străzii. „Am fost om al străzii timp de trei luni”, mărturisește Michel Fournier, fără a dori să intre în detalii. „Am înțeles ce înseamnă să-ți fie cu adevărat foame și frig, poți fi gata să faci lucruri reprobabile”, precum „să furi mâncare”.

Șaisprezece ani mai târziu, intră în politică, ca ales din opoziție în Les Voivres, iar în 1989 devine primar al satului. În politică, metoda sa este „să spui lucrurile simplu și să fii pragmatic”.

Și această abordare funcționează deja, după cum spune el: „E cam prostesc să o spun, dar ruralitatea tocmai a existat în mass-media națională pentru că a fost secvența (numirii) la BFMTV.”

Citește și
Pasageri avion
Haos în timpul unui zbor Ryanair din Polonia. Un pasager beat s-a luat la bătaie cu poliția la aterizarea în Bristol. VIDEO

„Nu e un necunoscut în politică, cred că își ascunde bine jocul”, a spus un consilier.

„Am mâinile murdare e ulei”

De la numire, Fournier recunoaște că a făcut mai multe lucruri nepotrivite. Uneori ocolește anumite formalități ale capitalei franceze și a aplaudat, de pildă, după discursul președintelui Senatului – gest interzis unui membru al guvernului. De asemenea, a făcut fotografii în Adunarea Națională, lucru de asemenea interzis.

Ministrul de 75 de ani își asumă cu umor stilul diferit: „Poate că n-am diplome, dar am mâinile murdare de ulei”.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: emmanuel macron, Franta, ministru,

Dată publicare: 15-11-2025 21:22

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Se pregătește o sumă-record pentru transferul lui Vinicius!
NEWS ALERT Se pregătește o sumă-record pentru transferul lui Vinicius!
Citește și...
Haos în timpul unui zbor Ryanair din Polonia. Un pasager beat s-a luat la bătaie cu poliția la aterizarea în Bristol. VIDEO
Stiri externe
Haos în timpul unui zbor Ryanair din Polonia. Un pasager beat s-a luat la bătaie cu poliția la aterizarea în Bristol. VIDEO

Un zbor Ryanair a fost marcat de haos după ce un pasager, aparent beat, s-a luat la ceartă și s-a bătut cu poliția.

SUA, marea absentă de la summitul climatic. China profită de decizia lui Donald Trump de a nu trimite o delegație
Stiri externe
SUA, marea absentă de la summitul climatic. China profită de decizia lui Donald Trump de a nu trimite o delegație

Pentru prima dată în aproape trei decenii, Statele Unite lipsesc de la summitul climatic anual al ONU, iar China profită de acest vid diplomatic pentru a se poziţiona în prim-planul luptei împotriva schimbărilor climatice, relatează Reuters.

Acord provizoriu pe bugetul UE din 2026. Eurodeputații au negociat mai muți bani pentru transport, energie și cercetare
Stiri externe
Acord provizoriu pe bugetul UE din 2026. Eurodeputații au negociat mai muți bani pentru transport, energie și cercetare

Negociatorii Parlamentului European şi ai Consiliului au ajuns sâmbătă la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026, înainte de termenul-limită stabilit, anunţă cele două instituţii.

Recomandări
Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112
Stiri actuale
Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112

Autoritățile fac cercetări pentru ucidere din culpă în cazul fetiței de doi ani care a murit la o clinică stomatologică din capitală, după ce fusese sedată.

30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale

Am ajuns cu retrospectiva celor mai importante evenimente din ultimii 30 de ani în 2010 care va rămâne în memoria colectivă drept anul austerității.

ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet
Stiri actuale
ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet

În ciuda promisiunilor de reformă și îmbunătățirii rezultatelor, transparența rămâne unul dintre capitolele deficitare din activitatea ANAF. Instituția îngreunează accesul cetățenilor la lista marilor datornici, informație care ar trebui să fie publică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Noiembrie 2025

30:03

Alt Text!
I like IT
Ediția 27 - 2025

22:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E27

20:40

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Călin Goia la Întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28