„Am fost om al străzii timp de trei luni”. Parcursul atipic al ministrului Michel Fournier, un politician fără diplome

Fost președinte al Asociației Primarilor Rurali din Franța și primar al comunei Les Voivres, ministrul Michel Fournier încearcă să se adapteze la noul său rol de membru al guvernului.

Michel Fournier este de o lună ministru delegat pentru Ruralitate. La 75 de ani, fostul muncitor agricol, florar, montator de rulouri a spus că a aflat vestea urmărind știrile la TV — afirmație devenită virală, după cum scrie publicația Le Parisien.

„Am înțeles ce înseamnă să-ți fie cu adevărat foame și frig”

Mini8strul provine dintr-o familie de agricultori și surprinde prin formarea sa. A locuit cu bunica sa, iar la vârsta de șase se ocupa de treburile casnice înainte să plece la școală. Mai târziu, Michel Fournier părăsește școala fără să obțină o diplomă și pleacă în Germania la 17 ani, unde cunoaște viața străzii. „Am fost om al străzii timp de trei luni”, mărturisește Michel Fournier, fără a dori să intre în detalii. „Am înțeles ce înseamnă să-ți fie cu adevărat foame și frig, poți fi gata să faci lucruri reprobabile”, precum „să furi mâncare”.

Șaisprezece ani mai târziu, intră în politică, ca ales din opoziție în Les Voivres, iar în 1989 devine primar al satului. În politică, metoda sa este „să spui lucrurile simplu și să fii pragmatic”.

Și această abordare funcționează deja, după cum spune el: „E cam prostesc să o spun, dar ruralitatea tocmai a existat în mass-media națională pentru că a fost secvența (numirii) la BFMTV.”

„Nu e un necunoscut în politică, cred că își ascunde bine jocul”, a spus un consilier.

„Am mâinile murdare e ulei”

De la numire, Fournier recunoaște că a făcut mai multe lucruri nepotrivite. Uneori ocolește anumite formalități ale capitalei franceze și a aplaudat, de pildă, după discursul președintelui Senatului – gest interzis unui membru al guvernului. De asemenea, a făcut fotografii în Adunarea Națională, lucru de asemenea interzis.

Ministrul de 75 de ani își asumă cu umor stilul diferit: „Poate că n-am diplome, dar am mâinile murdare de ulei”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













