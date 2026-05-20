Măsura a fost adoptată cu 50 de voturi pentru şi 47 împotrivă. Senatorul democrat John Fetterman s-a alăturat republicanilor în respingerea proiectului, în timp ce senatorii republicani Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski şi Bill Cassidy au votat alături de democraţi. Este pentru prima dată când Cassidy votează alături de democraţi.

Cassidy, un republican din Louisiana, a pierdut cursa pentru un al treilea mandat într-o înfrângere remarcabilă la sfârşitul săptămânii, după ce doi adversari din primare — inclusiv unul susţinut de preşedintele Donald Trump — au terminat înaintea lui şi s-au calificat în turul doi pentru locul său.

Votul pentru promovarea măsurii vine după ce Senatul a respins anterior de şapte ori eforturi similare.

Au existat mai multe absenţe din partea Partidului Republican la vot, pe fondul campaniilor electorale din statele de origine ale senatorilor, ceea ce face ca măsura să aibă şanse reduse de succes la adoptarea finală.

Liderul minorităţii din Senat, Chuck Schumer, a anunţat în aprilie că democraţii vor forţa un vot privind puterile de război în fiecare săptămână în care Senatul este în sesiune, în viitorul previzibil.

Unii republicani au indicat că consideră că Congresul ar trebui să aibă un rol în autorizarea războiului sau, cel puţin, o supraveghere mai strictă, însă liderul majorităţii din Senat, John Thune, a declarat reporterilor că majoritatea membrilor săi nu au insistat pentru un vot privind autorizarea războiului.