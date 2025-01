Wall Street „pariază” împotriva lui Elon Musk. Investitorii cred că vânzările Tesla vor fi sub estimările miliardarului

Tesla speră să vândă 2,07 milioane de vehicule în acest an, în creștere cu 16% față de 2024, conform previziunilor analiștilor compilate de FactSet. Aceasta ar fi o revenire față de anul trecut, când grupul a raportat prima sa scădere din 2011, dar este cu mult sub procentul de 20 până la 30 % preconizat de Musk în octombrie și sub rata de creștere anuală de aproximativ 40 % din ultimii doi ani, notează Financial Times.

Cifrele subliniază provocarea cu care se confruntă Tesla din cauza promisiunii lui Trump de a reduce politicile care au stimulat vânzările de vehicule electrice în SUA. Săptămâna trecută, un ordin executiv a declarat că Casa Albă va lua în considerare „eliminarea subvențiilor inechitabile și a altor distorsiuni ale pieței impuse de guvern și prost concepute”.

„Opoziția lui Trump 2.0 față de stimulentele pentru vehiculele electrice a lovit așteptările privind volumul de vânzări din 2025”, a declarat analistul Morgan Stanley Adam Jonas.

Tesla, lovită din plin dacă Trump schimbă politicile de mediu ale lui Joe Biden

Tesla, care raportează curând rezultatele pe trimestrul al patrulea, ar fi afectată în mod deosebit dacă Trump ar elimina un credit fiscal de 7.500 de dolari pentru cumpărătorii de vehicule electrice. Analistul Barclays Dan Levy a estimat că aproximativ două treimi din vânzările Tesla din SUA beneficiază de aceste credite.

Modificările subvențiilor pentru vehiculele electrice vor intra probabil în vigoare din 2026; unii analiști au afirmat că cifrele de vânzări ale Tesla ar putea fi stimulate de cumpărătorii care se grăbesc să finalizeze vânzările înainte de această dată.

Levy a prezis „o pre-cumpărare semnificativă de vehicule electrice” în a doua jumătate a anului 2025, înainte ca volumele să scadă în anul următor; alți analiști au considerat că pre-cumpărările au stimulat deja vânzările Tesla.

Unii analiști au pus sub semnul întrebării cât de mare va fi cumpărarea anticipată; BNP Paribas Exane estimează că în acest an creșterea volumului ar putea fi de doar 12%. Investitorii Tesla sunt, de asemenea, îngrijorați de „presiunile mai ample asupra pieței EV, de concurența din China [și] de decelerarea volumelor Cybertruck”, a declarat Jonas.

Între timp, politica comercială a lui Trump față de China ar putea exacerba tensiunile cu a doua mare piață a Tesla.

Susținerea vehementă a lui Trump de către Musk și intervențiile sale în politica britanică, italiană și germană ar putea, de asemenea, să fi îndepărtat unii potențiali clienți. Conform Acea, organismul european al industriei auto, vânzările de vehicule electrice ale Tesla în UE au scăzut cu 13 % de la an la an în 2024.

Ginny Buckley, fondator al Electrifying.com, un site de consiliere pentru cumpărarea de vehicule electrice, a declarat: „Tesla a fost lider de piață, și încă mai este în multe feluri, dar oamenii se îndepărtează”.

