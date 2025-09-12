Una dintre cele mai mari puteri militare ale lumii i-a cerut lui Putin să nu îi mai ia cetățenii la război în Ucraina

Ministerul de Externe de la New Delhi a asigurat joi că a primit informaţii despre recrutarea recentă de cetăţeni indieni în armata rusă şi a cerut Moscovei, în mijlocul războiului său cu Ucraina, să pună capăt acestei practici, informează EFE.

„Am ridicat problema în faţa autorităţilor ruse, atât la New Delhi, cât şi la Moscova, solicitând încetarea imediată a acestor acţiuni şi eliberarea cetăţenilor noştri. În plus, menţinem un contact constant cu familiile afectate”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Randhir Jaiswal.

Executivul indian a îndemnat şi cu această ocazie toţi cetăţenii indieni să se abţină de la a accepta orice ofertă de a se alătura armatei ruse şi a subliniat că această opţiune implică riscuri grave, într-o declaraţie pe care guvernul a repetat-o de mai multe ori.

În ianuarie, Ministerul indian de Externe a informat că cel puţin 12 cetăţeni indieni au murit în timp ce serveau în armata rusă.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ministerului, în total 126 de indieni s-au alăturat forţelor ruse, dintre care 96 s-au întors deja în India şi au fost trecuţi în rezervă, în timp ce 18 rămân în serviciu şi nu se cunoaşte locaţia a 16 dintre ei, daţi dispăruţi de către autorităţile ruse.

Poziţia prim-ministrului Indiei, Narendra Modi, cu privire la războiul din Ucraina este singulară deoarece combină legătura sa în domeniul energetic cu Moscova cu necesitatea de a menţine canale de comunicare deschise cu Kievul. New Delhi insistă că poziţia sa asupra războiului din Ucraina este de "neutralitate activă" şi susţine dialogul, dar fără a se alătura sancţiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Conform unui clasament realizat de Global Firepower, India are a patra cea mai puternică armată din lume, după SUA, Rusia și China. India deține arme nucleare și aproape 1,5 milioane de militari activi.

Înaintea summitului Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS), desfăşurat la Tianjin, în China, pe 1 septembrie, premierul Modi a avut o conversaţie telefonică cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în care au schimbat opinii despre conflict, aspectele sale umanitare şi eforturile de restabilire a păcii şi stabilităţii în regiune, o prioritate a Indiei de la începutul războiului.

În marja acestui summit la care a participat şi preşedintele rus Vladimir Putin, premierul indian s-a întâlnit cu acesta, în cadrul discuţiei subliniind necesitatea de a se ajunge cât mai repede la un acord de pace în Ucraina.

