Veniturile Rusiei din exportul de petrol și combustibili s-au prăbușit, agravând scăderea economică

Stiri Economice
11-09-2025 | 17:20
Vladimir Putin, Rusia
Getty

Veniturile Rusiei din vânzările de țiței și produse petroliere au scăzut în august, atingând unul dintre cele mai mici niveluri înregistrate de la începutul conflictului din Ucraina, a transmis Agenția Internațională pentru Energie (AIE).

autor
Cristian Matei

Industria energetică a Rusiei s-a confruntat cu provocări serioase, din cauza atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și asupra conductelor de export, precum și din cauza sancțiunilor occidentale.

AIE a precizat că veniturile au scăzut cu 920 de milioane de dolari față de luna iulie, ajungând la 13,51 miliarde de dolari, în urma scăderii exporturilor de țiței și combustibil, precum și a creșterii reducerii prețului amestecului de petrol rusesc Urals la aproximativ 56 de dolari pe baril, sub plafonul de preț impus de Occident de 60 de dolari pe baril.

”Veniturile Rusiei din exportul de petrol rămân aproape de minimul ultimilor cinci ani, reducând veniturile fiscale și agravând scăderea economică a Rusiei”, a subliniat AIE, potrivit Reuters.

Exporturile rusești de petrol și combustibil au scăzut cu 70.000 de barili pe zi, până la 7,3 milioane de barili pe zi în august, pe fondul scăderii cu 30.000 de barili pe zi a exporturilor de țiței și cu 40.000 de barili pe zi a exporturilor de produse petroliere, potrivit agenției.

Citește și
economie rusia
Banca Mondială a pus Rusia în categoria țărilor cu venituri mari după mai multe creșteri ecnomice spectaculoase

AIE a mai arătat că producția de petrol a Rusiei a scăzut luna trecută cu 30.000 de barili pe zi, până la 9,3 milioane de barili pe zi, în conformitate cu cotele de producție stabilite de Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi, un grup cunoscut sub numele de OPEC+.

La începutul lunii septembrie, plafonul de preț pentru companiile din Marea Britanie, Elveția și UE care transportă țiței rusesc și furnizează servicii a scăzut la 47,60 dolari pe baril.

Scăderea producției Kazahstanului

Potrivit AIE, aprovizionarea cu țiței a Kazahstanului a scăzut cu 50.000 de barili pe zi față de luna iulie, ajungând la 1,8 milioane de barili pe zi, pe fondul întreruperilor exporturilor și al unei scurgeri de petrol la terminalul din Marea Neagră, care gestionează aprovizionarea Consorțiului Conductei Caspice.

Nivelul a fost peste cota Kazahstanului de 1,53 milioane de barili pe zi pentru luna august, conform unui acord încheiat cu grupul de producători OPEC+.

Patru persoane care știau ce „ascunde” acasă un fermier din Buzău au așteptat să plece la o petrecere și au furat tot

Sursa: Reuters

Etichete: Rusia, combustibil, petrol,

Dată publicare: 11-09-2025 17:20

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
O țară care a făcut parte din URSS depășește mari puteri precum Rusia și China în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor
Stiri Economice
O țară care a făcut parte din URSS depășește mari puteri precum Rusia și China în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor

Kazahstanul este pe cale să devină cea mai bogată țară din spațiul post-sovietic în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor, marcând un progres semnificativ pentru această națiune din Asia Centrală.  

Banca Mondială a pus Rusia în categoria țărilor cu venituri mari după mai multe creșteri ecnomice spectaculoase
Stiri externe
Banca Mondială a pus Rusia în categoria țărilor cu venituri mari după mai multe creșteri ecnomice spectaculoase

Banca Mondială clasifică acum Rusia drept o țară cu venituri mari, informează publicația independentă Meduza.

Recomandări
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”
Stiri Economice
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de INS.

Asasinarea lui Charlie Kirk. Arma crimei a fost găsită, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul
Stiri externe
Asasinarea lui Charlie Kirk. Arma crimei a fost găsită, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul

Autorităţile americane au anunţat joi că au găsit arma folosită pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk, iar FBI spune că deţine imagini cu principalul suspect în cazul uciderii acestui aliat al lui Donald Trump - un tânăr major.

Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat
Stiri Economice
Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

La începutul acestui an în sistemul public de pensii erau înregistrați circa 4,7 milioane de pensionari, dintre care 3,77 la limită de vârstă și aproape 400.000 cu pensii de invaliditate. Acestora li se adaugă însă și alte categorii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Septembrie 2025

47:57

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Septembrie 2025

01:41:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28