Veniturile Rusiei din exportul de petrol și combustibili s-au prăbușit, agravând scăderea economică

Veniturile Rusiei din vânzările de țiței și produse petroliere au scăzut în august, atingând unul dintre cele mai mici niveluri înregistrate de la începutul conflictului din Ucraina, a transmis Agenția Internațională pentru Energie (AIE).

Industria energetică a Rusiei s-a confruntat cu provocări serioase, din cauza atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și asupra conductelor de export, precum și din cauza sancțiunilor occidentale.

AIE a precizat că veniturile au scăzut cu 920 de milioane de dolari față de luna iulie, ajungând la 13,51 miliarde de dolari, în urma scăderii exporturilor de țiței și combustibil, precum și a creșterii reducerii prețului amestecului de petrol rusesc Urals la aproximativ 56 de dolari pe baril, sub plafonul de preț impus de Occident de 60 de dolari pe baril.

”Veniturile Rusiei din exportul de petrol rămân aproape de minimul ultimilor cinci ani, reducând veniturile fiscale și agravând scăderea economică a Rusiei”, a subliniat AIE, potrivit Reuters.

Exporturile rusești de petrol și combustibil au scăzut cu 70.000 de barili pe zi, până la 7,3 milioane de barili pe zi în august, pe fondul scăderii cu 30.000 de barili pe zi a exporturilor de țiței și cu 40.000 de barili pe zi a exporturilor de produse petroliere, potrivit agenției.

AIE a mai arătat că producția de petrol a Rusiei a scăzut luna trecută cu 30.000 de barili pe zi, până la 9,3 milioane de barili pe zi, în conformitate cu cotele de producție stabilite de Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi, un grup cunoscut sub numele de OPEC+.

La începutul lunii septembrie, plafonul de preț pentru companiile din Marea Britanie, Elveția și UE care transportă țiței rusesc și furnizează servicii a scăzut la 47,60 dolari pe baril.

Scăderea producției Kazahstanului

Potrivit AIE, aprovizionarea cu țiței a Kazahstanului a scăzut cu 50.000 de barili pe zi față de luna iulie, ajungând la 1,8 milioane de barili pe zi, pe fondul întreruperilor exporturilor și al unei scurgeri de petrol la terminalul din Marea Neagră, care gestionează aprovizionarea Consorțiului Conductei Caspice.

Nivelul a fost peste cota Kazahstanului de 1,53 milioane de barili pe zi pentru luna august, conform unui acord încheiat cu grupul de producători OPEC+.

