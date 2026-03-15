„Vom colabora cu orice lider din Ungaria (...), cu condiţia ca această persoană să nu fie un aliat al lui Putin”, a afirmat într-o conferinţă de presă Zelenski, ale cărui declaraţii au fost sub embargou până duminică.

Acuzaţii la adresa guvernului Orban

El a acuzat actualul guvern al lui Viktor Orban de „răspândirea unui sentiment anti-ucrainean” în ţara sa şi a susţinut că mai mulţi consilieri ruşi în comunicare se află în Ungaria pentru a ajuta campania electorală a lui Orban.

Disputa privind conducta Drujba

Zelenski i-a acuzat, de asemenea, pe aliaţii săi europeni că şantajează Kievul făcând presiuni asupra sa pentru a repara conducta petrolieră Drujba, care transportă pe teritoriul ucrainean petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia şi a cărei oprire a creat un conflict între aceste două ţări, de o parte, şi Ucraina, de cealaltă parte.

„Mă obligă să repun în funcţiune conducta Drujba”, legând acest dosar de un ajutor financiar european de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei, care este blocat de Budapesta ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei Drujba.

„Le-am spus prietenilor noştri din Europa că asta se numeşte şantaj”, a adăugat el.

Tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba a fost oprit de pe 27 ianuarie în Ucraina, în urma a ceea ce această ţară afirmă că a fost un atac cu drone al Rusiei, iar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski susţine că ar fi nevoie de circa o lună şi jumătate pentru a o repara. Dar premierul ungar Viktor Orban şi premierul slovac Robert Fico susţin, de partea lor, că Ucraina tergiversează repararea conductei într-o acţiune de şantaj împotriva lor pentru refuzul de a susţine Kievul în războiul cu Rusia şi mai ales pentru că Orban se opune aderării Ucrainei la UE.