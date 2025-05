Volodimir Zelenski a ajuns la Praga într-o vizită de două zile în Cehia. Cu cine se va întâlni

Şeful de stat de la Kiev a fost întâmpinat la aeroport de ministrul ceh de externe Jan Lipavski, care l-a numit, într-un mesaj în reţeaua X, "lider al lumii libere".

Preşedintele Ucrainei a mai vizitat Praga în 2023. De data aceasta, el se va întâlni cu omologul său ceh Petr Pavel, fost general în NATO, iar luni - cu premierul Petr Fiala şi alţi oficiali.

Pe agenda discuţiilor sunt subiecte importante privind cooperarea în domeniile apărării şi politicii, a precizat pentru AFP un oficial ucrainean.

Agenţia menţionează că tratativele conduse de la Washington pentru soluţionarea conflictului ruso-ucrainean nu mai avansează.

Together with the First Lady, we have arrived in the Czech Republic on an official visit. Meetings are scheduled with President Petr Pavel and Prime Minister Petr Fiala, with the heads of the Chamber of Deputies and the Senate, leaders of parliamentary factions, as well as with… pic.twitter.com/ZgI7PGIF93