Vladimir Putin se declară pregătit de un război cu Europa, dacă europenii „îl vor şi încep”

02-12-2025 | 18:06
vladimir putin
AFP

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marţi, înaintea întâlnirii cu emisarul american Steve Witkoff şi Jared Kushner la Kremlin, că nu doreşte un război cu Europa, dar este „pregătit” dacă europenii îl vor şi îl provoacă, relatează AFP.

Ioana Andreescu

„Noi nu avem intenţia să intrăm în război cu Europa, dar dacă Europa îl vrea şi îl începe, suntem pregătiţi încă de acum”, a declarat presei Vladimir Putin.

El i-a acuzat pe europeni că vor să „împiedice” eforturile Statelor Unite în vederea încetării războiului din Ucraina.

„Ei nu au un program de pace, ei sunt de partea războiului”, a acuzat liderul de la Kremlin.

De ce există temeri legate de un „acord neplăcut” pentru Europa

Dar indiferent de rezultatul ultimei iniţiative a lui Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, Europa se teme de perspectiva unui acord - mai devreme sau mai târziu - care nu va pedepsi sau slăbi Rusia şi va pune în pericol securitatea continentului, scrie Reuters.

Trump a afirmat în repetate rânduri că doreşte să pună capăt războiului din Ucraina, pe care administraţia sa îl consideră o „baie de sânge”, dar eforturile sale de până acum, inclusiv summitul cu Putin din Alaska din august, nu au adus încă pacea.

Săptămâna trecută, SUA au propus un plan de pace în 28 de puncte care i-a speriat pe oficialii ucraineni şi europeni, pentru că reprezentau cedări în faţa cererilor cheie ale Moscovei referitoare la aderarea Ucrainei la NATO, controlul Moscovei asupra unei cincimi din teritoriul Ucrainei şi restricţii asupra armatei ucrainene.

