Sediul partidului Rusia Unită dintr-un oraș ucrainean, distrus într-un atac. „Unii au mers la spital, alţii direct la morgă”

Ivan Fedorov a declarat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că localnicii spun că ruşii „s-au ars” în sediu în timp ce se desfăşurau „pseudoalegeri infernale” în regiunea ocupată Zaporojie, relatează The Guardian citând Kyiv Independent, scrie News.ro.

Yesterday during Russia's sham elections in occupied #Ukraine, the United Russia (Putin's party) political headquarters in the Russian-occupied Ukrainian city of Polohy was destroyed in an attack, according to the mayor of Melitopol. So now it's the slightly ununited HQ. pic.twitter.com/oTPfoyq72L