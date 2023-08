O grupare insurgentă ucraineană, Ateş, revendică un atac la sediul Partidului Rusia Unită al lui Putin din Herson

Gruparea Ateş anunţă că aucis trei militari ruşi în acest atac, o revendicare dezminţită de către un politician prorus din zonă.

”În incendiul cauzat de explozie, a fost arsă toată documentaţia adusă de către oupanţi în vederea unor alegeri programate în perioada 8-10 septembrie”, anunţă gruparea într-un comunicat postat online.

Primarul din Nova Kohovka, Vladimir Leontiev, a denunţat un ”atac terorist”, potrivit agenţiei oficiale ruse de presă Tass.

The so-called campaign headquarters of the party "United #Russia" was blown up in occupied #NovaKakhovka

All the documentation that was brought to the pseudo-elections was burned there. pic.twitter.com/EnwKoG3Zuy