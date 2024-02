Vladimir Putin a vorbit și despre România în interviul dat lui Tucker Carlson: ”Așa a fost creată Ucraina Sovietică”

Tucker l-a întrebat acest lucru pe Putin după ce președintele Rusiei a adus vorba despre România și Ungaria, încercând să explice faptul că Ucraina este ”un stat artificial”, cu teritorii care au aparținut României și Ungariei.

Vladimir Putin: „(...) Așa a fost creată Ucraina Sovietică. După cel de-al Doilea Război Mondial, Ucraina a primit, în plus față de teritoriile care aparținuseră Poloniei înainte de război, o parte din teritoriile care aparținuseră anterior Ungariei și României. Astfel, România și Ungaria au avut o parte din teritoriile lor luate și date Ucrainei Sovietice, și ele rămân încă parte a Ucrainei. Așa că în acest sens, avem toate motivele să afirmăm că Ucraina este un stat artificial, modelat după voința lui Stalin.”

Tucker Carlson: Credeți că Ungaria are dreptul să-și recupereze teritoriile de la Ucraina și că alte națiuni au dreptul să se întoarcă la granițele din 1654?

Vladimir Putin: „Nu sunt sigur dacă ar trebui să se întoarcă la granițele din 1654. Dar având în vedere epoca lui Stalin, așa-numitul regim stalinist, despre care mulți susțin că a văzut numeroase încălcări ale drepturilor omului și ale drepturilor altor state, se poate spune că ar putea revendica acele teritorii ale lor fără să aibă dreptul de a face asta. Este cel puțin de înțeles acest lucru.”

Acesta este momentul discuției în care fostul jurnalist de la Fox News, Tucker Carlson, îl întreabă pe Vladimir Putin dacă i-a spus vreodată premierului Ungariei, Viktor Orban, că ”poate avea o partea din Ucraina”.

Iar, ulterior, răspunsul negativ al președintelui Rusiei l-a făcut pe Tucker să precizeze că ”multe națiuni sunt supărate și în privința Transilvaniei”.

Cu toate acestea, Putin nu răspunde direct la această provocare referitoare la Transilvania, lansându-se într-o critică la adresa fostei conduceri sovietice care a permis destrămarea URSS.

Tucker Carlson: I-ați spus lui Viktor Orban că poate avea o parte din Ucraina?

Vladimir Putin: „Niciodată. Nu i-am spus niciodată. Nici măcar o singură dată. Nu am avut nici măcar o conversație în acest sens, dar știu cu certitudine că ungurii care trăiesc acolo își doreau să se întoarcă pe pământul lor istoric. Mai mult, aș dori să împărtășesc cu tine o poveste foarte interesantă. Este una personală. Undeva la începutul anilor '80, am făcut o călătorie cu mașina din Leningradul de atunci, traversând Uniunea Sovietică prin Kiev, am făcut o oprire în Kiev și apoi am mers în Ucraina de Vest. Am ajuns în orașul Birgavoye și toate numele orașelor și satelor erau în rusă și într-o limbă pe care nu o înțelegeam, în maghiară, în rusă și în maghiară. Conduceam printr-un fel de sat și acolo erau bărbați care stăteau lângă case și purtau costume negre cu trei piese și pălării cilindrice negre. Am întrebat, sunt un fel de artiști?

Mi s-a spus că nu, nu sunt artiști, sunt unguri. Am întrebat, ce fac ei aici? Ce vrei să spui? Acesta este pământul lor, ei trăiesc aici. Acest lucru se întâmpla în timpul Uniunii Sovietice în anii '80. Ei au păstrat limba maghiară, numele maghiare și toate costumele lor naționale. Ei sunt unguri și se consideră unguri.”

Tucker Carlson: Ei bine, asta este, și există multe astfel de situații, cred că multe națiuni sunt supărate și în privința Transilvaniei, așa cum știți cu siguranță. Dar multe națiuni se simt frustrate de granițele redesenate ale războaielor secolului XX și războaiele care se întind pe o mie de ani, cele pe care le-ați menționat, dar adevărul este că nu ați făcut acest argument în public decât acum doi ani, în februarie.

Și în argumentul pe care l-ați făcut, pe care l-am citit astăzi, ați explicat pe larg că ați simțit o amenințare fizică din partea Occidentului în cadrul NATO, inclusiv potențial o amenințare nucleară. Și asta v-a determinat să acționați. Este o caracterizare corectă a ceea ce ați spus?

Vladimir Putin: „Înțeleg că discursul meu, lung probabil, că iese din sfera interviului. De aceea v-am întrebat la început, avem o discuție serioasă sau un spectacol? Ați spus o discuție serioasă, așa că vă rog să aveți răbdare cu mine. Ajungem la punctul în care Uniunea Sovietică nu va mai putea face asta.

Apoi, în 1991, Uniunea Sovietică s-a prăbușit și tot ce Rusia a dăruit generos Ucrainei a fost luat de aceasta. Ajungem la un punct foarte important al agendei de astăzi. Mulțumesc.

În cele din urmă, prăbușirea Uniunii Sovietice a fost efectiv inițiată de conducerea rusă. Nu înțeleg la ce s-a ghidat conducerea rusă la acea vreme, dar bănuiesc că au fost mai multe motive să se creadă că totul va fi în regulă.”

Această discuție poate fi urmărită mai jos, de la minutul 19.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 09-02-2024 11:57