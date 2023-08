Viktor Orban, declarații explozive: „Noi, Ungaria, suntem aliat al SUA, dar ne tratează mai pe rău ca pe Rusia”

Ungaria este percepută ca un ghimpe în cadrul Uniunii Europene, din cauza certurilor pe care le poartă deseori cu liderii de la Bruxelles, dar și pentru că nu se ferește să fie de partea Rusiei în războiul cu Ucraina, deși este stat membru NATO.

În aceste cazuri, Viktor Orban a lansat din nou unele declarații scandaloase, de această dată în cadrul unui nou interviu acordat celebrului comentator politic de dreapta și prezentator TV Tucker Carlson.

Astfel, printre altele, Orban s-a plâns că Ungaria este „tratată mai rău decât Rusia” de către Statele Unite.

„Știți, din păcate, nu sunt politicianul preferat al liberalilor. Dar nimeni nu poate fi perfect. Principala prăpastie dintre cele două tabere este de natură antropologică. Unii oameni cred că ei, ego-ul lor, este cel mai important lucru. În timp ce alții, printre care mă număr și eu, cred că există lucruri care sunt mai importante decât mine, decât ego-ul meu. Dumnezeu, casa, familia. Liberalismul a însemnat inițial libertate. În acest moment, însă, liberalii din Europa sunt dușmanii libertății. Suntem aliați ai Statelor Unite, dar ei ne tratează mai rău decât pe ruși. Suntem membri ai NATO. Suntem un aliat al Statelor Unite și suntem tratați mai rău decât Rusia, după cum știți. Ce înseamnă asta?”, a spus Orban, citând anularea, în ianuarie, a unui acord din 1979 menit să evite dubla impozitare a contribuabililor americani și maghiari.

De partea cealaltă, Carlson, fostul prezentator FOX News, a subliniat că administrația Biden nu a sprijinit realegerea lui Orban în 2022, în timp ce Donald Trump a făcut-o.

Orban a spus imediat că Trump ar trebui reinstalat în fruntea SUA pentru a se restabili pacea în Ucraina.

Viktor Orban consideră că mulți oameni cred că Statele Unite îi cunosc mai bine pe ruși din cauza Războiului Rece. „Nu este chiar așa. Trebuie să ne întrebați pe noi. Washingtonul nu a fost niciodată sub ocupație rusă”, a opinat el.

Liderul maghiar a adăugat că, în Rusia, prioritatea este menținerea laolaltă a imensei țări. Potrivit acestuia, acesta este motivul pentru care mentalitatea militară prevalează acolo într-o măsură mult mai mare, iar aspectele geopolitice sunt mult mai importante.

Ep. 20 Hungary shares a border with Ukraine. We traveled to Budapest to speak with the country’s prime minister, Viktor Orbán. pic.twitter.com/LOzpMrQNIz