„Nu vă mai trimiteți banii altora, dacă aveți nevoie de ei pentru competitivitatea voastră și, deci, nu îi mai trimiteți Ucrainei”, a spus Orban, cunoscut drept principalul critic al sprijinului UE pentru Kiev.

Până la sfârșitul anului 2025, Uniunea Europeană a mobilizat pentru Ucraina aproximativ 177 de miliarde de euro, sub formă de ajutor militar, sprijin bugetar și asistență pentru refugiați, conform bilanțului publicat de Parlamentul European.

În plus, Kievul urmează să primească un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru a acoperi nevoile financiare în 2026 și 2027.