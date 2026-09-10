„NAZA”, un film realizat de regizorii israelieni Yuval Abraham și Rachel Szor, premiați cu Oscar, a fost prezentat joi la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, fiind singurul documentar aflat în competiție pentru prestigiosul Leu de Aur.

Titlul filmului provine dintr-un acronim folosit de armata israeliană ca eufemism pentru civilii despre care se estimează că vor fi uciși într-un atac militar. Produs de The Guardian, documentarul conține mărturii ample ale unor ofițeri de informații și militari israelieni implicați în supravegherea și uciderea de la distanță a civililor palestinieni.

Interviurile au fost filmate noaptea, pe acoperișuri din Tel Aviv, sub protecția anonimatului, din cauza riscurilor pe care le presupune dezvăluirea publică a informațiilor despre operațiunile militare israeliene. Înfățișarea și vocile participanților au fost modificate digital pentru a le proteja identitatea.

Persoanele intervievate descriu metodele secrete folosite de armata israeliană în Gaza, inclusiv sisteme bazate pe inteligență artificială, concepute pentru identificarea unui număr mare de potențiale ținte Hamas de rang inferior. Aceste persoane erau ulterior bombardate în locuințele lor, noaptea, în condițiile în care se știa că atacurile le-ar putea ucide și familiile.

Armata israeliană a piratat telefoane pentru a identifica locația unor astfel de ținte și a interceptat în secret conversațiile acestora cu soțiile și copiii lor cu doar câteva momente înainte ca toți să fie uciși, potrivit documentarului.

Filmul prezintă, de asemenea, mărturii directe despre distrugerea unor cartiere în care armata israeliană estima că până la 25% dintre locuitori se adăposteau încă în propriile case, incendierea sistematică a locuințelor civile și uciderea unor civili într-un centru de distribuire a alimentelor.

Abraham a declarat joi, într-o conferință de presă la Veneția:

„Pur și simplu le-am spus acestor ofițeri: «Vă rugăm să ne descrieți ce ați făcut. Cum funcționează aceste sisteme? Desenați-ne o schiță». Uneori, doar punând întrebările, primești răspunsurile.”

„Unii dintre ei nu și-au exprimat regretul, iar alții au făcut-o. Unii au vorbit cu indiferență, alții cu mândrie.”

Mai multe dintre persoanele intervievate au lucrat într-o unitate secretă de informații care raportează direct biroului premierului israelian Benjamin Netanyahu. Unul dintre participanți a declarat că misiunea unității era să „împiedice pacea”.

„Am realizat acest film dintr-un sentiment de obligație, pentru a ne folosi poziția de cineaști și jurnaliști israelieni pentru a examina sistemele din spatele uciderii în masă a civililor palestinieni pentru care țara noastră este responsabilă”, au declarat Abraham și Szor în declarația regizorilor.

Regizorii au subliniat că filmul nu se concentrează asupra unor „crime de război sporadice comise de soldați care acționează pe cont propriu”.

„Este vorba despre ordinele în sine, politicile, practicile acceptate, limbajul și logica ce fac posibile aceste practici și despre oamenii care operează în interiorul lor”, au declarat aceștia. „Sistemul și rotițele sale.”

Documentarul a fost coprodus de James Wilson, iar Jonathan Glazer este producător executiv, aceeași echipă din spatele filmului premiat cu Oscar „The Zone of Interest”.

„NAZA” dezvoltă dezvăluiri publicate pentru prima dată de publicația israeliano-palestiniană +972 Magazine, publicația în limba ebraică Local Call și The Guardian între 2023 și 2025. Filmul a fost realizat și produs în condiții stricte de securitate, din cauza riscurilor pentru sursele jurnalistice confidențiale, iar conținutul său a fost păstrat strict secret până la premiera de joi.

Paul Lewis, șeful departamentului de investigații al The Guardian și producător executiv al filmului, a descris „NAZA” drept punctul culminant al unor „ani de muncă minuțioasă pentru a descoperi și verifica sistemele folosite de serviciile de informații militare israeliene în Gaza”.

Abraham a declarat că realizarea documentarului a oferit posibilitatea de a analiza impactul colectiv al acestor metode.

„În acest film vorbim cu 24 de persoane. Analizăm sisteme de ucidere în masă. Cinematografia îți permite să explorezi structurile și sistemele și modul în care toate aceste lucruri se leagă între ele.”

Înaintea premierei, Alberto Barbera, directorul artistic al Festivalului de Film de la Veneția, le-a declarat jurnaliștilor că „NAZA” va fi „cu adevărat revoluționar”, descriindu-l drept „o operă disruptivă din punct de vedere politic și extrem de interesantă cinematografic”.

„Nu este doar o simplă colecție de interviuri”, a declarat Barbera, citat de Cinecittà News. „Le-au trebuit trei ani pentru a-i convinge pe acești oficiali israelieni din serviciile de informații și din armată să vorbească despre activitatea pe care au desfășurat-o atunci când a început invazia în Gaza și vă asigur că mărturiile lor sunt șocante.”