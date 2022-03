VIDEO. Lukașenko prezintă o hartă care pare să indice mișcări de trupă către Transnistria

Lukașenko, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, s-a adresat marți consiliului său de securitate în timp ce stătea în fața unei hărți cu direcțiile de atac ale trupelor ruse în Ucraina, relatează The Hill.

Harta părea să arate planuri de mișcare a trupelor și ținte de infrastructură în Ucraina, precum și ținte în regiunea separatistă Transnistria.

Belarus’s Alexander Lukashenko has an invasion map of Ukraine on hand pic.twitter.com/bDY6jPnGIu