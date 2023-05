VIDEO. Încă un propagandist al lui Vladimir Putin a sărit în aer. Mașina lui Zahar Prilepin a explodat

Imediat, Rusia a dat vina pe Ucraina și pe Occident, precizează Reuters.

Russia Today, care este un canal media controlat de regimul lui Putin, susține că Prilepin ar fi supraviețuit, dar șoferul său a fost ucis.

O sursă a declarat pentru RIA Novosti că explozia a avut loc în timp ce mașina lui Prilepin se afla pe autostradă. Serviciul de presă al propagandistului Rusiei, între timp, a declarat pentru această publicație că el este "în regulă", dar a precizat că detaliile exacte ale incidentului sunt încă neclare.

Între timp, o sursă citată de agenția de știri TASS, controlată de Kremlin, a afirmat că scriitorul "a fost rănit, dar este conștient", datele preliminare indicând că dispozitivul exploziv a fost plasat sub vehicul.

Potrivit Russia Today, canalul de telegrame Mash a relatat că, în urma exploziei, care a avut loc în apropiere de orașul Bor, peste râul Volga, de la Nijni Novgorod, mașina s-a răsturnat, iar ambele picioare ale lui Prilepin au fost rupte.

Ziarul RBK a relatat, citând surse, că explozia a avut loc în timp ce Prilepin se întorcea dintr-o călătorie în cele două republici rusești din Donbass.

Potrivit canalului de telegrame Baza, Prilepin era însoțit de fiica sa, dar, printr-o întâmplare fericită, aceasta a coborât din mașină cu câteva minute înainte ca aceasta să explodeze.

Gleb Nikitin, guvernatorul regiunii Nijni Novgorod, a confirmat că Prilepin este "în regulă", adăugând că forțele de ordine rusești "investighează circumstanțele și cauzele incidentului".

In Nizhny Novgorod, an Audi Q7 car with Zakhar Prilepin was blown up. Prilepin was seriously wounded and taken to the nearest hospital. Local media report that the deceased driver of Prilepin was a citizen of Ukraine. The explosion of Prilepin's car was so strong that it tore… pic.twitter.com/1DKteAhAvk