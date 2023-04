Contradicţiile unui caz ciudat. Ce se ştie despre Daria Trepova, tânăra acuzată pentru uciderea propagandistului Tatarski

Relatările presei din Rusia spun că Daria Trepova, în vârstă de 26 de ani, i-a înmânat lui Tatarski o statuetă despre care se crede că ar fi conţinut explozibilul ce l-a ucis pe blogger şi a rănit peste 30 de persoane într-o cafenea din Sankt Petersburg care îi aparţinea lui Evgheni Prigojin, fondatorul grupului rus de mercenari Wagner.

Ministerul rus de Interne a difuzat o înregistrare video în care Daria Trepova recunoaşte că a adus statueta la cafeneaua unde a avut loc explozia. Cu toate acestea, declaraţia ei a fost cel mai probabil obţinută sub constrângere şi nu spune dacă tânăra ştia despre explozibilii care erau ascuşi în acest obiect.

În fragmentul de interogatoriu publicat de poliţia rusă, Trepova a declarat că a înţeles că a fost arestată pentru că a livrat statuia care a explodat ulterior, dar a refuzat să spună cine i-o dăduse. "Pot să vă spun mai târziu?", a spus ea în momentul în care înregistrarea video s-a întrerupt.

Russian Interior Ministry published video of interrogation of Daria Trepova The circus show from the Russian Interior Ministry continues. Can you imagine an interrogation in Russia after a "terrorist attack" where the main suspect says: "I'll tell you later"? If not, watch this… pic.twitter.com/BKFFMmhFSb — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2023

Oficialii ruşi spun că actul terorist, aşa cum este calificată acum crima, a fost planificat şi organizat de pe teritoriul Ucrainei şi că suspecta este o susţinătoare a Fundaţiei Anticorupţie (FBK), condusă de liderul opoziţiei ruse Aleksei Navalnîi, care este încarcerat. Însă prietenii şi familia spun că, deşi era o activistă anti-război - se pare că fusese reţinută la un protest la începutul războiului - opiniile sale nu erau radicale şi nu era capabilă de crimă. Soţul ei, Dmitri Rilov, sugerează că este posibil ca ea să fi fost păcălită.

În faţa acestui puzzle de informaţii contradictorii, BBC se întreabă: deci, ce ştim despre Daria Trepova?

Se împotrivea războiului din Ucraina

O cunoştinţă a acesteia a declarat pentru BBC că Daria a mers la şcoală în oraşul Puşkin, o periferie a Sankt Petersburgului, iar atunci "nu părea să aibă opinii politice".

Alte surse spun că ea s-a înscris ulterior la Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, deşi nu este clar la ce facultate şi se crede că nu şi-a terminat studiile.

Potrivit unei alte prietene, ea a lucrat mult timp la un magazin de haine de epocă din oraş, dar şi-a părăsit locul de muncă în urmă cu o lună pentru a se muta la Moscova.

The murder of military commissar Tatarsky. What is known so far: The main suspect is Daria Trepova. The girl is known among feminists and St. Petersburg political activists as "Dasha Tykovka" (she had such a nickname on Twitter).

/1 pic.twitter.com/hzCgCUsGMf — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) April 3, 2023

De asemenea, nu este clar de cât timp este căsătorită cu Dmitri Rilov. Într-un interviu pentru canalul Telegram Agentstvo, prietenii Dariei Trepova au spus că mariajul acestora a fost o "glumă" şi că, de fapt, erau doar prieteni.

Alte relatări spun că cei doi au fost arestaţi împreună la un miting împotriva războiului, anul trecut, la începutul invaziei din Ucraina. Daria Trepova a fost reţinută timp de 10 zile, aparent pentru că a ignorat solicitările poliţiei ca mulţimea să se disperseze.

A fost păcălită?

Pe de altă parte, se spune că Dmitri Rilov ar fi membru al unui mic grup marginal de opoziţie numit Partidul Libertarienilor, care a fost implicat în demonstraţii. Partidul a declarat că acesta a emigrat.

Rilov a declarat pentru canalul Telegram SOTA că Daria Trepova nu are nicio legătură cu partidul şi a condamnat uciderea lui Tatarski.

Dmitry Rylov, is wanted on suspicion of complicity in the murder of military correspondent Vladlen Tatarsky, is a member of the Libertarian Party of Russia. In the photo, he, along with his wife Daria Trepova, in a paddy wagon after being detained at an anti-war rally in February… pic.twitter.com/i0lW1A7ady — Malinda ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (@TreasChest) April 2, 2023

Alte surse susţin că şi Rilov este căutat în legătură cu crima. Acesta a declarat pentru SVTV News că Daria nu ar fi putut comite crima cu bună ştiinţă. "Cred că soţia mea a fost păcălită", a spus el. "Da, este adevărat că niciunul dintre noi nu susţine războiul din Ucraina, dar credem că astfel de acte sunt inadmisibile. Sunt sută la sută sigur că ea nu ar fi fost niciodată de acord cu aşa ceva, dacă ar fi ştiut despre asta", a declarat Rilov.

Relatările din presă mai spun că anchetatorii ruşi nu au exclus posibilitatea ca Daria Trepova să nu fi ştiut ce se afla în statuetă.

O militantă anti-război care frecventa evenimentele unui militant pro-război?

De asemenea, presa rusă susţine că tânăra purta corespondenţă cu Tatarski - victima exploziei din cafenea - şi participase la evenimente anterioare în care acesta fusese implicat, deşi acesta era, spre deosebire de ea, un susţinător al războiului din Ucraina.

‼️ The moment of the explosion in a cafe in St. Petersburg, the last seconds of the life of propagandist Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin)#Tatarsky puts the bust back in the box, the listener asks a question about the destruction of bridges in Ukraine, and at that moment an… pic.twitter.com/sbv3BAxA12 — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2023

Vladlen Tatarski, al cărui nume real era Maksim Fomin, a fost ucis de explozia bombei în timp ce găzduia o discuţie cu alţi comentatori pro-război într-o cafenea de pe malul râului Neva, în inima istorică a Sankt Petersburgului.

Daria Trepova, care, potrivit imaginilor camerelor de supraveghere transmise de autorităţile ruse, ar fi venit la eveniment şi i-ar fi dat pachetul lui Tararski, a fost arestată într-un apartament din Sankt Petersburg în urma unei percheziţii efectuate luni dimineaţa.

Spre deosebire de imaginile de pe camerele de supraveghere, unde are părul lung, acum ea este tunsă şi apare legată de un calorifer. Nu este clar dacă mai era în sală în momentul exploziei, dar nu pare să aibă răni.

‼️ The moment when Vladlen Tatarsky receives the "Golden Vladlen" bust In the video you can hear the propagandist calling the girl to sit next to him, calling her Nastya (that's the name Daria Trepova introduced herself), and inviting her to sit next to him. "I'm shy," the girl… pic.twitter.com/JM7tETT9O3 — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2023

Tatarski o invitase lângă el, în faţa auditoriului, când Daria i-a dat statueta, dar ea refuzase pe motiv că este timidă. Potrivit aceloraşi imagini difuzate de autorităţile ruse, într-o primă fază ea a stat destul de aproape de Tatarski, în primul rând.

Ce spun autorităţile ruse despre atac

Într-un comunicat, Comitetul Naţional Antiterorism al Rusiei a afirmat că atacul a fost "planificat de serviciile speciale din Ucraina cu implicarea agenţilor celor care au cooperat cu aşa-numitul fond anti-corupţie Navalnîi".

Surse din cadrul Ministerului de Interne al ţării au declarat pentru postul de ştiri RBK că atacul a fost "atent planificat în avans de mai multe persoane".

Trepova ar fi vorbit cu Tatarski înainte de explozie, a relatat Associated Press. Un martor a declarat că femeia i-a spus lui Tatarski că a făcut un bust al bloggerului, iar gardienii i-au cerut să îl lase la uşă, suspectând că ar putea fi o bombă. Au glumit însă şi au râs, iar ea s-a dus apoi la uşă, a luat bustul şi i l-a prezentat lui Tatarski, potrivit AP.

Ce spun ucrainenii

Un oficial ucrainean a sugerat însă că atacul a fost planificat pe plan intern în cadrul unei dispute între grupurile pro-Kremlin, iar Trepova a spus că a fost "folosită". Surse din serviciile secrete ucrainene au indicat că în opinia lor, atentatul a fost opera partizanilor ruşi, iar bomba nu ar fi fost în statuie, ci în apropiere de scenă, ceea ce înseamnă că femeia arestată nu a fost implicată.

Sursele au mai declarat că atacul face parte dintr-o nouă strategie a micii mişcări de rezistenţă care îi vizează pe propagandiştii ruşi, consideraţi ţinte mai uşor de atins.

În plus, Sankt Petersburg a fost vizat şi pentru că a fost până de curând înfrăţit cu oraşul ucrainean Mariupol, capturat.

"Păianjenii se mănâncă între ei într-un borcan", a scris pe Twitter consilierul prezidenţial ucrainean Mihailo Podoliak. "Răspunsul la întrebarea că terorismul intern va deveni un instrument al luptei politice interne era doar o chestiune de timp", a spus Podoliak..

Cine era Vladlen Tatarski

Tatarski, care avea peste 560.000 de urmăritori pe Telegram, era unul dintre cei mai influenţi bloggeri militari din ţară. El a apărut ca unul dintre cei mai vehemenţi critici ai Ministerului rus al Apărării în ultimul an reproşând incapacitatea acestuia de a obţine câştiguri militare în Ucraina.

De asemenea, Tatarski a călătorit frecvent cu trupele ruseşti pe linia frontului. La un moment dat, el a cerut înfiinţarea unui tribunal pentru conducerea militară rusă, descriindu-i pe ofiţerii de top ai Moscovei drept "idioţi neinstruiţi".

Cu toate acestea Kremlinul l-a decorat luni post-mortem.

Tatarski s-a numărat printre participanţii la ceremonia de la Kremlin, din septembrie anul trecut, în cadrul căreia Putin a proclamat anexarea a patru regiuni parţial ocupate din Ucraina.

"Vom cuceri pe toată lumea, vom ucide pe toată lumea, vom jefui pe oricine avem nevoie şi totul va fi aşa cum ne place nouă", declara Tatarski într-un mesaj video înregistrat la respectiva ceremonie.

Ce spune Prigojin

Prigojin, şeful grupului paramilitar Wagner, a declarat într-un mesaj audio că "nu ar da vina pe regimul de la Kiev" pentru uciderea prietenului său. "Cred că este opera unui grup de radicali care nu are legătură cu vreun guvern", a spus el în declaraţie, recunoscând că respectiva cafenea în care a avut loc incidentul i-a aparţinut anterior.

Prigojin, la rândul său, a fost implicat într-o serie de dispute răsunătoare, inclusiv cu Ministerul rus al Apărării. El a criticat în mod deschis generalii de rang înalt şi pe ministrul apărării, Serghei Şoigu, pentru modul în care au condus războiul şi i-a acuzat că au deturnat muniţie şi alte ajutoare destinate soldaţiilor săi.

Moartea lui Tatarski este al doilea asasinat pe teritoriul rusesc al unei figuri pro-război proeminente, după ce în august anul trecut, Daria Dughina, fiica ideologului ultranaţionalist rus Aleksandr Dughin, a fost ucisă de o bombă care i-a aruncat în aer maşina Toyota Land Cruiser pe care o conducea. Rusia a acuzat serviciile de informaţii ucrainene de comiterea asasinatului, însă Ucraina neagă, ca şi acum, implicarea.

