Explozie puternică într-o cafenea din Sankt Petersburg. Un cunoscut blogger rus a murit, iar 16 persoane sunt rănite

În social media au apărut filmuleţe cu momentul exploziei şi cu oameni răniţi pe stradă.

Vladen Tatarsky, pe numele său real Maxim Fomin, era un blogger celebru şi susţinător fervent al războiului Rusiei în Ucraina. El a câştigat notorietate după ce, anul trecut, a postat un video filmat în interiorul Kremlinului, în care spunea: “Îi vom înfrânge pe totţi, îi vom ucide pe toţi, îi vom jefui pe toţi, cum trebuie. Exact cum ne place”.

‼️ An explosion occurred in a cafe in St. Petersburg, allegedly owned by Prigozhin

There was a "military propagandist" Vladlen Tatarsky in the cafe.

It is reported that Tatarsky himself was killed and six others were injured. pic.twitter.com/eK73fCtzTx