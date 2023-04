O înregistrare video arată chiar momentul exploziei care l-a ucis pe propagandistul rus Vladlen Tatarski, în cafenea

O înregistrare video publicată recent arată momentele premergătoare exploziei care l-a ucis duminică pe propagandistul rus Vladlen Tatarski într-o cafenea din Sankt Petersburg.

‼️ The moment of the explosion in a cafe in St. Petersburg, the last seconds of the life of propagandist Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin) #Tatarsky puts the bust back in the box, the listener asks a question about the destruction of bridges in Ukraine, and at that moment an… pic.twitter.com/sbv3BAxA12

Autorităţile ruse au reţinut-o pe Trepova, în vârstă de 26 de ani, susţinând că aceasta ar fi fost implicată în explozia care l-a ucis pe cunoscutul blogger militar Vladlen Tatarski într-o cafenea din Sankt Petersburg, duminică.

O înregistrare video publicată recent arată momentele premergătoare exploziei care l-a ucis duminică pe Vladlen Tatarski într-o cafenea din Sankt Petersburg. Tatarski a murit în urma unei explozii care a distrus cafeneaua în care apărea ca invitat al unui grup pro-război numit Cyber Front Z, scrie news.ro.

‼️ The moment when Vladlen Tatarsky receives the "Golden Vladlen" bust

In the video you can hear the propagandist calling the girl to sit next to him, calling her Nastya (that's the name Daria Trepova introduced herself), and inviting her to sit next to him.

"I'm shy," the girl… pic.twitter.com/JM7tETT9O3