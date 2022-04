VIDEO Gafă a propagandei ruse. Cum au fost filmați câțiva soldați ruși care se prefăceau că deminează un teren

Imaginile au fost preluate și de Nexta care spune că nimeni din aparatul de propagandă rusesc nu și-a dat seama că cel care filmează merge în fața „căutătorilor de mine”.

„Propagandiștii ruși cred că este ok ca un cameraman să meargă pe un câmp de mine în fața echipei de geniști”, scrie Nexta.

#Russian propagandists think that it is okay for a cameraman to walk through a minefield in front of the bomb squad. pic.twitter.com/04e4QiOO7y