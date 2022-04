Ursula von der Leyen se va întâlni cu Volodimir Zelenski la Kiev

Ursula von der Leyen va fi însoțită de Josep Borrell, șeful diplomației europene, și vor ajunge în Kiev înaintea unui eveniment din Varșovia, Polonia, programat sâmbătă.

President @vonderleyen and HRVP @JosepBorrellF will travel this week to Kyiv to meet President @ZelenskyyUa prior to the pledging event #StandUpForUkraine on Saturday in Warsaw.