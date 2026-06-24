Rusia se confruntă cu un declin demografic accentuat, agravat de războiul din Ucraina. Oficialul a pledat pentru consolidarea instituției familiei și promovarea valorilor tradiționale, într-un discurs susținut la un forum dedicat dreptului și „familiei puternice”.

Potrivit cotidianului rus Kommersant, preluat de Agerpres, Balanin a declarat: „Ne confruntăm în prezent cu fenomenul conviețuirii fără căsătorie înregistrată. Aceste tendințe, în opinia noastră, pot fi considerate o amenințare directă pentru securitatea națională și sănătatea demografică a țării noastre.”

Divorțurile și declinul demografic

Oficialul a atras atenția și asupra numărului semnificativ de divorțuri din Rusia. Țara se confruntă cu un declin puternic al populației de la destrămarea Uniunii Sovietice, o scădere care s-a accentuat după începerea războiului din Ucraina în 2022.

Familia, pilon al „valorilor tradiționale”

Viceministrul a pledat pentru consolidarea instituției familiei și sprijinirea măsurilor menite să susțină valorile tradiționale – valori promovate de Kremlin, care poziționează Rusia ca un bastion al gândirii conservatoare, în contrast cu ceea ce regimul de la Moscova consideră a fi „decadența occidentală”.

Declarațiile lui Balanin sunt parte a unui efort mai amplu al autorităților ruse de a încuraja natalitatea și de a contracara scăderea populației, într-un moment în care războiul din Ucraina a accelerat emigrația și a redus speranța de viață, iar lipsa forței de muncă devine o problemă tot mai acută pentru economia rusă.