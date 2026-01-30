Întâmplarea a avut loc în anul 2022, atunci când șoferul a fost prins conducând viteza de 142 de km/h, într-o zonă din Austria în care limita era de 50 km/h, relatează 5Min.

Polițiștii austrieci l-au amendat, dar bărbatul a ales să conteste sancțiunea în instanță.

Acolo s-a dovedit faptul că indicatorul rutier a fost amplasat cu aproximativ 670 de metri înainte de punctul stabilit legal.

Astfel bărbatul nu a mai depășit viteza legală cu 92 km/h cum era inițial, ci doar cu 42 de km/h.

Rămâne ca autoritățile din Austria să decidă dacă bărbatul va primi o nouă amendă pentru depășirea vitezei legale cu 42 km/h.

Între timp, regulamentul a fost modificat, iar indicatorul cu limita de viteză de 50 km/h este acum amplasat exact acolo unde trebuie.

