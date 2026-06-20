Autoritățile au luat măsuri pentru a proteja populația. Experții avertizează că episoadele de arșiță riscă să taie între 5 și 7% din creșterea economică a țărilor din Occident, prin scăderea productivității, reducerea consumului și diminuarea veniturilor fiscale.

La Paris, tinerii au apelat la soluții riscante pentru a se răcori. S-au întrecut în sărituri de pe o pasarelă în apele Canalului Saint-Martin. Polițiștii au intervenit de mai multe ori pentru a elibera podul, însă imediat alți înfierbântați luau locul celor forțați să plece.

60 de departamente franceze se perpelesc sub cod portocaliu de caniculă. Guvernul francez a activat centrul de criză, cu participarea miniștrilor de interne, ai educației, sănătății, muncii și transporturilor.

Ali Rabeh, primarul din Trappes: Școlile sunt răcite pe timpul nopții pentru a contribui la scăderea temperaturilor din interior. Acest lucru le permite clădirilor să respire și să rămână mai răcoroase atunci când copiii sosesc a doua zi. În plus, dezvoltăm spații care funcționează ca adevărate insule de răcoare în oraș.

În Belgia a fost emis, de asemenea, cod portocaliu de caniculă. Iar companiile au implementat măsuri speciale pentru cei care sunt nevoiți să muncească în condiții de cuptor.

Louise Onimus, Site Manager: Evităm activitățile prea solicitante, care implică efort intens sau manipularea unor greutăți mari. Pe unele le amânăm pentru mai târziu, astfel încât să nu ajungem acasă complet epuizați.

Temperaturile extreme pot compromite efectul unor medicamente

Medicii atrag atenția că temperaturile extreme pot compromite efectul anumitor medicamente. Tratamentele împotriva tensiunii arteriale ori diureticele pot accentua deshidratarea, mai ales în cazul vârstnicilor. De asemenea:

Virginie Courbe, farmacist: Unele creme cu antibiotic ori antiinflamatoare pot cauza arsuri, așa că sfatul e să nu le folosiți înaintea expunerii la soare.

Și Spania a fost luată în stăpânire de un val de căldură sahariană. Sudul insulei Mallorca este sub avertisment portocaliu de caniculă, cu maxime de 40 de grade Celsius în miezul zilei. Unele școli au ținut cursurile în aer liber, iar copiii s-au jucat cu apa după pofta inimii.

Și germanii se sufocă sub soarele dogoritor. În marile orașe, localnicii au căutat răcoarea ștrandurilor.

La grădina zoologică din Berlin, urșii bruni și elefanții au fost răsfățați cu pește și fructe înghețate, dar și dușuri dese, ca să suporte mai ușor cele peste 30 de grade din termometre.