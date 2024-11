„Detox digital”. De ce aleg tot mai mulți români să ia o pauză de la tehnologie

Potrivit unui studiu recent, 32% dintre cei care locuiesc la oraș au încercat măcar o dată să se țină departe de tehnologie.

Detoxifierea digitală este luată, în general, în calcul de cei care vor să-și protejeze viața personală. Veronica a renunțat prima oară la tehnologie acum 10 ani, când a mers într-o tabără de yoga în India. Inițial nu i-a fost ușor, dar acum și-a făcut o obișnuință din asta.

Veronica Matthew, prefesor de Yoga: „Acolo internetul nu funcționează foarte bine, în India este cumva și ușor, că nu ai același acces pe care îl ai aici. A fost revoluționar, pentru că mi-am dat seama cât timp pierd pe rețelele de socializare sau citind diverse lucruri, și de asemenea mă încărcau negativ.”

Elena Cristina Brezoianu, instructor yoga: „Dependența de dopamină se numește. Dopamina se generează în cantități foarte mari atunci când ne uităm pe ecranul telefonului și folosim scrollul. Nu poate fi înlocuită cu nimic, de aceea este foarte greu. Trebuie să o faci conștient. E ca un obiectiv, atunci când îți propui să îți schimbi alimentația. Pauzele de telefon controlate așa cum facem cu copiii.”

Potrivit unei cercetări Reveal Marketing Research, 32% dintre cei chestionați au încercat, la un moment dat, un detox digital, în special tinerii între 18 și 24 de ani de la oraș.

Majoritatea au luat o pauză de la mediul online și tehnologie pentru câteva zile (62%), în timp ce 20% au reușit să facă acest lucru pentru câteva săptămâni.

Este însă un pas greu de gestionat. Unii oameni fac psihoterapie sau merg în tabere speciale, unde învață să se prețuiască mai mult.

Dr. Gina Chiriac, președintele Asociației Române de Psihoterapie Integrativă: „Dependența de lumea virtuală este la fel de importantă ca dependența de o substanță, ca fumatul, ca mâncatul de ciocolată, care este tot o dependență. Dacă, de exemplu, îi cer unui pacient dependent de lumea virtuală să renunțe o zi întreagă, nu va putea, va intra într-un fel de sevraj. Îmi propun obiective realiste, de exemplu două minute fără telefon sau, înainte de a lua telefonul, să respir două minute. Apoi să declar o cameră fără telefon sau tabletă, să nu le iau cu mine.”

Un raport realizat de Data AI arată că românii petrec pe telefon până la 7 ore pe zi.

Deși este greu să ne deconectăm total de la aceste dispozitive, dacă am încerca să o facem măcar câteva ore, am interacționa mai mult cu cei din jurul nostru și am observa beneficii reale pentru sănătatea mentală. Potrivit medicilor, somnul, dispoziția și relațiile s-ar îmbunătăți.

Și pe internet sunt tot felul de videoclipuri care ne ajută în acest demers.

