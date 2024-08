Vecinul României, considerat prieten al Rusiei, a luat o decizie surpriză. Macron e încântat: Un acord ”istoric și important”

Anunțul privind avioanele de luptă multifuncționale Rafale a fost făcut în timpul unei conferințe de presă comune la Belgrad cu președintele francez Emmanuel Macron, în timpul unei vizite de două zile în Serbia.

Oficialii francezi au numit această vizită drept una strategică, de a apropia Serbia de Uniunea Europeană.

Macron a numit acordul "istoric și important" și a spus că a demonstrat "curajul strategic" al Serbiei.

"Uniunea Europeană are nevoie de o Serbie puternică și democratică alături de ea și Serbia are nevoie de o Europă puternică și suverană pentru a-și apăra interesele. Locul Serbiei este în UE și are un rol de jucat pentru a fi un exemplu pentru întreaga regiune", a spus Macron, potrivit Associated Press.

Serbia caută în mod oficial să devină membră a Uniunii Europene, dar sub conducerea tot mai autocratică a lui Vucic a făcut puține progrese în domeniul statului de drept și al reformelor democratice, care sunt principalele precondiții pentru aderarea la blocul celor 27 de națiuni.

Vânzarea de avioane de luptă Rafale Serbiei, aliat al Rusiei, care și-a exprimat ocazional o atitudine agresivă față de vecinii săi din Balcani, a generat unele preocupări, una dintre acestea fiind modul în care Franța intenționează să împiedice partajarea cu Rusia a tehnologiei sofisticate Rafale.

Întrebat dacă acordul privind avioanele de război include restricții privind partajarea de către Serbia a tehnologiei Rafale către aliatul său, Rusia, sau utilizarea echipamentului militar în regiunea balcanică, Macron a declarat că acordul include ″garanții complete, ca orice acord de apărare", fără a detalia.

Rusia a fost un furnizor tradițional de avioane militare pentru Serbia, care a refuzat să se alăture sancțiunilor internaționale împotriva Moscovei pentru invazia sa din Ucraina.

Vucic a descris achiziționarea avioanelor Rafale drept o "mare" dezvoltare.

"Va contribui considerabil la îmbunătățirea capacităților operaționale ale armatei noastre, o abordare complet diferită și suntem bucuroși să facem parte din clubul Rafale", a declarat Vucic.

Vucic a respins orice îngrijorare în rândul națiunilor occidentale cu privire la posibilitatea ca Serbia să transfere tehnologie către Rusia, din cauza legăturilor tradiționale strânse ale țării balcanice cu Moscova.

"Pentru prima dată în istorie, Serbia are avioane occidentale", a declarat Vucic. "Doriți să aveți Serbia ca partener și apoi exprimați suspiciuni?"

Producătorul francez al Rafale, Dassault Aviation, a transmis într-o declarație că decizia Serbiei de a cumpăra avioanele de război confirmă "superioritatea operațională a Rafale și excelența sa dovedită în servirea intereselor suverane ale unei națiuni".

Serbia a luat în considerare achiziționarea de noi avioane Rafale încă de acum doi ani, după ce vecina sa rivală din Balcani, Croația, a achiziționat 12 avioane de luptă folosite de același tip pentru aproximativ 1 miliard de euro (1,1 miliarde de dolari).

Achiziția permite Serbiei să își modernizeze forțele aeriene, formate în principal din avioane de luptă MiG-29 de fabricație sovietică și din avioane de luptă iugoslave învechite.

