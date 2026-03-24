Vaticanul a anunțat marți că pacienții catolici pot primi transplanturi de organe și țesuturi de la animale ca tratament al afecțiunilor care necesită astfel de intervenții, în contextul în care xenogrefele cu organe modificate genetic de la porci sau bovine continuă să progreseze, transmite Reuters.

Într-un document de 88 de pagini care oferă îndrumări etice pentru astfel de transplanturi, Vaticanul a reafirmat o învățătură anterioară și a declarat că Biserica nu are nicio obiecție față de astfel de tratamente, cu condiția ca acestea să respecte cele mai bune practici medicale și să nu trateze animalele cu cruzime.

”Teologia catolică nu are excluderi, pe bază religioasă sau rituală, în utilizarea vreunui animal ca sursă de organe, țesuturi sau celule pentru transplant către ființe umane”, se arată în document.

Vaticanul cere medicilor să dezvăluie riscurile xenogrefelor

Textul aborda xenogrefa sau transplantul de organe sau țesuturi de la o specie la alta. Vaticanul a aprobat pentru prima dată astfel de proceduri în 2001, când acestea se aflau în stadii foarte incipiente de dezvoltare. Transplanturile de organe animale pentru uz uman sunt încă rare. Primul transplant de rinichi de la porc la om a fost realizat în Statele Unite în 2024.

Documentul Vaticanului, care a fost redactat cu ajutorul unor medici din Italia, SUA și Olanda, a îndemnat oamenii de știință să efectueze xenogrefe într-un mod ”oportun, proporțional și sustenabil”.

De asemenea, Vaticanul le cere medicilor să dezvăluie riscurile xenogrefelor, inclusiv probabilitatea de respingere de către sistemul imunitar al pacientului și posibilitatea aparițiilor unor infecții cu microorganisme din cauza tratamentului de suprimare a sistemului imunitar al pacientului pentru a nu respinge xenogrefa.