Vânzarea ilegală de rinichi a crescut în Afganistan, la șase luni de la instaurarea talibanilor

Getty

Temperaturile scad sub zero grade acum în vestul Afganistanului, iar Delaram Rahmati se chinuie să găsească mâncare pentru cei opt copii.

De când au părăsit casa familiei din provincia Badghis, în urmă cu patru ani, familia Rahmati locuiește într-o colibă ​​din noroi întărit, cu acoperiș de plastic, într-una dintre mahalalele orașului Herat. Seceta a făcut ca pământul din satul lor să nu fie lucrat. La fel ca aproximativ 3,5 milioane de afgani care au fost forțați să-și părăsească casele, familia Rahmati trăiește acum într-un cartier pentru persoane strămutate în interior.

Deși nu există locuri de muncă, Delaram Rahmati este nevoită să plătească taxe spitalului pentru doi dintre fiii săi. Unul dintre ei este paralizat, iar celălalt suferă de o boală mintală. În plus, femeia trebuie să obțină și medicamente pentru soțul ei.

„Am fost forțată să-mi vând două fiice, una de opt ani și una de șase ani”, spune Rahmati. Femeia le-a vândut acum câteva luni pentru aproximativ 950 de dolari unor familii pe care nu le cunoaște. Fetele vor continua să locuiască alături de ea până vor ajunge la pubertate, apoi vor fi date.

Nu este un lucru neobișnuit vânzarea fiicelor în Afganistan pentru căsnicii. Însă, odată cu adâncirea crizei economice, familiile își dau copiii la vârste tot mai fragede pentru că nu mai au cum să-i hrănească.

„Din cauza foametei mi-am vândut un rinichi”

Iar vânzarea celor două fiice nu a fost singurul sacrificiu pe care Delaram Rahmati l-a făcut. „Din cauza datoriilor și a foametei, mi-am vândut un rinichi”.

Potrivit ONU, Afganistan este în pragul unei „crize umanitare și al unui colaps economic”.

Ambasadorul ONU în Afganistan a transmis că țara trece prin „cea mai gravă criză umanitară din istoria contemporană”.

Seceta, coronavirusul și sancțiunile economice impuse după ce talibanii au preluat puterea în august 2021 au avut consecințe catastrofale asupra economiei. Mărirea inflației au dus la creșterea prețurilor la alimente.

Vânzarea de rinichi este în creștere

Vânzarea de rinichi este în creștere în Afganistan de ceva timp. Însă, de când talibanii au revenit la conducere, prețul și condițiile în care are loc comerțul ilegal de organe s-au schimbat.

Astfel, prețul unui rinichi, care a variat cândva de la 3.500 de dolari la 4.000 de dolari, a scăzut la mai puțin de 1.500 de dolari. Cu toate acestea, numărul voluntarilor continuă să crească.

Rahmati și-a vândut rinichiul drept pentru 135.55 de dolari. Însă recuperarea ei după operație nu a fost bună, iar acum, la fel ca și soțul ei, este și ea bolnavă, fără bani pentru a vizita un medic.

Mai mult de jumătate din populația țării, estimată a 40 de milioane de oameni, se confruntă cu „niveluri extreme de foamete, iar aproape 9 milioane dintre ei sunt expuși riscului de foamete”, potrivit ONU. Pentru un număr tot mai mare de afgani, vânzarea unui rinichi este singura lor modalitate de a obține bani de mâncare.

„Trei nopți pe săptămână nu ne putem permite să mâncăm cina”

„Au trecut luni de zile de când am mâncat ultima dată orez. Cu greu găsim pâine și ceai. Trei nopți pe săptămână nu ne putem permite să mâncăm cina”, spune Salahuddin Taheri, care locuiește în aceeași mahala cu familia Rahmati.

Taheri, tatăl a patru copii, în vârstă de 27 de ani, care strânge destui bani pentru cinci pâini în fiecare zi, adunând și vânzând gunoi reciclat, caută un cumpărător pentru rinichiul său. „De mai multe zile întreb spitalele private din Herat dacă au nevoie de vreun rinichi. Le-am spus chiar că dacă au nevoie urgentă, îl pot vinde sub prețul pieței, dar nu am primit niciun răspuns”, spune Taheri. „Trebuie să-mi hrănesc copiii, nu am altă opțiune”.

În ultimii cinci ani au avut loc aproximativ 250 de transplanturi oficiale de rinichi în spitalele din provincia Herat. Însă numărul real de operații este, probabil, mult mai mare. Un medic care lucrează într-unul dintre spitalele în care au loc cele mai multe transplanturi, care a vorbit sub anonimat, spune: „Recent, numărul persoanelor care doresc să-și vândă rinichiul a crescut în Herat și majoritatea sunt strămutați în tabere, în mahalalele Heratului. Clienții merg, de asemenea, în taberele de strămutați pentru a găsi un rinichi ieftin”.

„Țări precum Iranul au nevoie de rinichi, iar afganii săraci sunt nevoiți să-i vândă”

Sayed Ashraf Sadat, un activist al societății civile din Herat, a fost membru al unei delegații desemnate de președintele Ashraf Ghani să investigheze comerțul ilegal cu rinichi în mai 2021.

„Am constatat că spitalele nu funcționau conform legii. Oamenii lucrează în interiorul și în afara țării pentru a încuraja oamenii să-și vândă rinichii. Aceștia le primesc vizele și le trimit de cealaltă parte a graniței. Există mai multă cerere pentru transplanturi de rinichi în afara Afganistanului. Țări precum Iranul au nevoie de rinichi, iar afganii săraci sunt nevoiți să-i vândă”.

Sadat spune că investigația din care a făcut parte a identificat două spitale din Herat unde au loc operațiuni de transplant de rinichi; unul dintre ele a spus că a finalizat 194 de operațiuni, iar celălalt a spus 32, dar peste 500 de persoane pretindeau că și-au vândut rinichiul, 100 dintr-un singur sat din Herat. „Acest lucru arată că rinichii au fost scoși în afara Afganistanului”, spune Sadat.

„De exemplu, un rinichi este achiziționat cu aproape 3000 de dolari în Afganistan și este vândut cu peste 10.000 de dolari în afara țării. Se pare că medicii sunt implicați în comerțul ilegal. Dar, din păcate, ancheta noastră a fost oprită din cauza înrăutățirii situației de securitate”, spune Sadat.