US Navy trimite distrugătoare în Marea Bering, după ce Rusia și China au plasat 11 nave de război în largul SUA VIDEO

Marina americană (US Navy) a trimis patru distrugătoare să supravegheze exerciţii navale ”fără precedent” ale Rusiei şi Chinei, care au trimis 11 nave în Marea Bering, în largul statului american Alaska, în apropierea Insulelor Aleutine, fără să intre în apele teritoriale americane, potrivit unor oficiali americani, scria în weekend presa americană.

Acest grup naval comun ale Rusie şi Chinei, care colaborează îndeaproape, este ”fără precedent ca volum şi amploare”, a denunţat sâmbătă seara, la Fox news senatorul republican din Alaska Dan Sullivan.

‼️ BREAKING – The US Navy sent four destroyers and P-8A aircraft to the southwest coast of Alaska to track the activities of the Russian Navy and the PLA Navy as part of a joint patrol - Fox news

Russian and Chinese naval vessels conducted anti-submarine warfare… pic.twitter.com/TC1mRp5jm0