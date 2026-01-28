

Într-un interviu acordat miercuri publicaţiei Der Spiegel, Weber a pledat ca funcţiile ocupate în prezent de Ursula von der Leyen şi, respectiv, Antonio Costa să fuzioneze după următoarele alegeri din 2029 pentru Parlamentul European.



Politicianul german a spus că îi apreciază pe ambii, ca şi pe preşedinta PE, Roberta Metsola, dar că, în opinia sa, blocul UE are nevoie de 'o faţă europeană puternică, un preşedinte european'.



În acest context, el a deplâns eşecul UE de a juca un rol principal în recentele crize de politică externă cu privire la Ucraina şi la Groenlanda.



În prezent, UE este reprezentată la summiturile internaţionale de un duo - von der Leyen şi Costa -, iar uneori partenerilor le este neclar care dintre cei doi răspunde de anumite probleme, a explicat Weber.



În timp ce von der Leyen este responsabilă în primul rând de prezentarea noilor iniţative legislative şi de monitorizarea conformării la tratatele UE, îndatoririle lui Costa includ pregătirea şi prezidarea summiturilor UE.



Weber a pledat de asemenea pentru explorarea de noi căi pentru întărirea cooperării în problemele de politică externă.



'Suntem legaţi prin tratatele europene de principiul unanimităţii în politica externă. Acest lucru ne încetineşte', a afirmat el.



Liderul PPE, membru din 2004 al Parlamentului European, a propus încheierea unui 'tratat de suveranitate' care să le permită statelor să coopereze mai strâns în politica externă şi de securitate.



'Principiul unanimităţii nu s-ar aplica atunci în acest grup. Şi, dacă se va ajunge la pace în Ucraina, ar trebui să staţionăm forţe europene comune de menţinere a păcii drept nucleul unei armate europene', a mai spus Manfred Weber pentru Der Spiegel.

