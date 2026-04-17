Ulterior, Trump a susținut-o pe Delcy Rodriguez pentru conducerea Venezuelei, a preluat controlul asupra industriei petroliere și, crucial, a instituit o blocadă petrolieră asupra Cubei.

Prin aceste acțiuni, el a semnalat că Cuba se află acum pe lista țărilor pe care intenționează să le „abordeze”, scrie Sky News.

Iranul, deja pe această listă, a fost recent în centrul atenției, însă toate indiciile arată că Cuba este „următoarea”.

În realitate, blocada petrolieră a început deja să aducă Cuba în pragul colapsului.

Venezuela furniza combustibil ieftin, completat de livrări din Mexic, însă aceste surse au fost întrerupte.

În prezent, Cuba a primit doar un singur transport de petrol din Rusia, insuficient pentru a acoperi nevoile energetice ale țării.

Lipsa diversificării surselor de energie – cu puțină energie solară, eoliană sau gaze – face ca economia să depindă aproape exclusiv de petrol, iar efectele sunt severe: pene masive de curent, lipsuri de alimente și blocaje economice.

Blocada energetică este descrisă ca un adevărat „război economic”, cu efecte comparabile cu cele ale unui conflict militar, afectând direct viața de zi cu zi a populației.