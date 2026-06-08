El vinde haine imprimate cu poze ale obiectelor de patrimoniu luate de la muzeul din Drents.

Individul a pornit afacerea din spatele gratiilor unde are de executat o pedeapsă de aproape 4 ani. La unul din termenele procesului a purtat un tricou pe care era imprimat coiful respectiv, restituit între timp României.

Inculpatul susține că a pornit această afacere ca să dea „o întorsătură pozitivă faptelor sale”. El a primit o pedeapsa mai mică pentru că a colaborat cu anchetatorii și a spus unde erau ascunse obiectele de patrimoniu.

A treia brățară dacică nu a fost găsită.