Pe măsură ce părinții din întreaga țară își pregătesc copiii pentru plecarea la universitate, grijile legate de bani și de costul vieții devin tot mai apăsătoare. Pentru mulți studenți însă, există surse de finanțare despre care nici măcar nu știu, scrie BBC.

În fiecare an, burse și ajutoare financiare în valoare de milioane de lire sterline rămân neacordate, deoarece numeroși studenți nu sunt conștienți că se pot califica pentru acest sprijin.

Iar printre beneficiari ar putea fi și noua generație de gameri. În acest an, studenții pot aplica pentru o bursă de esports oferită de Universitatea din Roehampton, care a acordat deja peste 100 de astfel de burse.

Rămâne însă întrebarea: pot studenții să țină pasul atât cu cerințele academice, cât și cu performanța în esports? Și cât de popular ar putea deveni acest tip de bursă?

Esports, prescurtare de la „electronic sports”, este termenul folosit pentru competițiile de jocuri video.

Spre deosebire de jocurile video obișnuite, esports implică și spectatori, asemenea sporturilor tradiționale. Jucătorii se confruntă în turnee cu mize ridicate, unde premiile pot consta în bani și trofee.

Bursa pentru gameri, condiționată de performanța academică

Universitatea din Roehampton oferă burse pentru esports studenților de licență și postuniversitari care demonstrează că pot îmbina progresul academic cu performanța în jocurile video.

„Această bursă înseamnă recunoașterea talentului într-un domeniu care se bucură de o popularitate în creștere atât în întreaga lume, cât și în rândul studenților noștri”, a declarat Pedro Aguiar, coordonatorul programului de esports de la Roehampton.

Studenții care primesc bursa trebuie să participe la turneele universitare organizate săptămânal și să reprezinte universitatea la evenimentele desfășurate fizic.

Roehampton impune clasamente minime în principalele jocuri pentru acordarea bursei, dar ia în calcul și candidaturile celor care se află aproape de pragul necesar și îndeplinesc alte criterii, cum ar fi un număr mare de urmăritori pe platforme de streaming precum Twitch.

De la 1.500 la 2.000 de lire sterline

Cameron Dray, fost beneficiar al unei burse pentru esports, a descoperit Universitatea din Roehampton chiar prin intermediul acestui program. Inspirat de inițiative similare ale universităților americane, el a căutat o oportunitate asemănătoare și în Marea Britanie.

Inițial, universitatea oferea o bursă de 1.500 de lire sterline. Valoarea acesteia a fost însă majorată la 2.000 de lire sterline, pe fondul performanțelor echipei și al creșterii popularității sale.

„Acești bani au fost esențiali pentru mine, deoarece mi-au oferit posibilitatea de a studia într-un oraș foarte scump fără să fie nevoie să am un loc de muncă part-time”, a declarat Dray.

„Existau anumite condiții asociate bursei, dar niciuna nu era neașteptată sau lipsită de transparență în momentul înscrierii”, a adăugat el.

Studenții sunt îndemnați să caute orice formă de sprijin

Dray i-a încurajat pe studenți să profite de fiecare bursă, ajutor financiar și oportunitate care le este disponibilă.

„Multe dintre aceste fonduri sunt disponibile pentru mai mulți studenți decât își dau seama, iar toată lumea ar trebui să profite din plin de ele”, a spus el.

În medie, un absolvent din Anglia termină universitatea cu datorii de peste 47.500 de lire sterline. Burse precum cea oferită de Roehampton pot contribui la reducerea datoriilor și pot asigura un sprijin financiar suplimentar pentru studenți.

Thomas Cole, jucător de esports cunoscut sub pseudonimul Pac și specializat în jocul de curse Trackmania, consideră că universitățile care oferă burse neobișnuite, inclusiv pentru esports, îi pot ajuta pe studenți să se concentreze asupra studiilor, reducând în același timp presiunea financiară.

„Studenții care sunt plătiți să joace un joc în paralel cu studiile lor universitare – cu siguranță este ceva grozav. Dacă aș fi mers la facultate, mi-ar fi plăcut foarte mult”, spune el.

„Dacă acest lucru nu afectează partea academică, atunci cred că o astfel de oportunitate îi motivează cu adevărat pe oameni să devină mai buni în gaming”, mai spune Cole.