Uniunea Europeană ia în calcul noi sancțiuni împotriva Rusiei, după mai multe discuții la Washington

Trimisul Uniunii Europene însărcinat cu sancţiunile împotriva Rusiei, David O'Sullivan, a discutat cu omologii americani despre noi sancţiuni împotriva Moscovei, a anunţat luni Comisia Europeană, citată de Reuters.

Duminică, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este gata să treacă la a doua fază de restricţii, sugerând astfel că este pe punctul de a intensifica sancţiunile împotriva Moscovei, după invazia din Ucraina.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că noile sancţiuni sunt coordonate îndeaproape cu SUA, iar oficialii UE speră la o cooperare mai bună după mai multe dezamăgiri de la începutul anului, când Donald Trump a preferat să poarte propriile negocieri de pace cu preşedintele rus Vladimir Putin.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat luni seara că s-a întâlnit cu O'Sullivan şi că toate opţiunile sunt pe masă, ca parte a „strategiei lui Trump de a sprijini negocierile de pace”.

„Suntem dispuşi să luăm măsuri ferme împotriva Rusiei, dar partenerii noştri europeni trebuie să ni se alăture pe deplin pentru a avea succes”, a declarat Bessent pe X.

Statele Unite nu s-au alăturat celorlalte ţări din Grupul celor Şapte în reducerea plafonului de preţ pentru ţiţeiul rusesc înainte de impunerea sancţiunilor şi stabilirea unui plafon de 47,60 dolari pe baril.

Cu toate acestea, Trump a anunţat tarife ridicate pentru importurile americane din India, în parte din cauza achiziţiilor majore de energie din Rusia.

UE elaborează în prezent un al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, care, potrivit diplomaţilor UE, va include probabil mai multe companii chineze, bănci ruseşti şi nave din „flota fantomă” a Moscovei care eludează sancţiunile, precum şi o interdicţie de tranzacţionare a petrolului rusesc.

Kremlinul a declarat luni că niciun fel de sancţiuni nu vor forţa Rusia să-şi schimbe cursul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













