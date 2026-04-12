Ungaria se îndreaptă către cea mai mare prezență la vot din istoria țarii. Recordul de 73,5% datează din anul 2002
Ungaria se îndreaptă către cea mai mare prezență la vot din istoria țării, scrie presa independentă maghiară. Cu o prezență de aproape 38% la ora 11 dimineața, este foarte posibil să fie depășit recordul de 73,5%, care datează din anul 2002.

Cristian Anton

Ungaria are toate șansele de a stabili la alegerile de azi cea mai mare prezență la vot din istoria sa democratică, potrivit tuturor datelor oficiale.

Toate informațiile importante despre alegerile din Ungaria, probabil cel mai important scrutin din Euroipa ultimilor ani, pot fi văzute AICI.

O zi electorală record, chiar istorică, se conturează deja în orele dimineții, constată Index. Primele cifre ale votului de duminică au depășit toate așteptările: alegătorii s-au prezentat la urne în număr mare dimineața devreme, iar avântul a continuat.

Prezența la vot de la ora 7 dimineața indica deja un început puternic, cifrele de la ora 9 arată, de asemenea, clar că alegătorii sunt excepțional de activi și, așa cum era de așteptat, și datele privind prezența la vot de la ora 11 arată o activitate ridicată.

Politizarea societății duce la o participare la vot mai mare ca niciodată

37,98% din cei 8.115.484 de alegători eligibili și-au exprimat deja votul în cursul dimineții și există astfel toate șansele ca la închiderea urnelor să fie depășit recordul din 2002, când Ungaria stabilise precedentul record, cu o prezență la vot de 73,5%.

Prezența la vot la această oră la alegerile europarlamentare din 2024, care au avut 7.803.555 de alegători eligibili, a fost de 22,89%. La alegerile din 2018, care au stabilit un record de prezență la vot, 29,93% dintre alegători își exprimaseră votul până la ora 11:00. Urnele s-au închis atunci cu o prezență la vot de 70,22%.

Valoarea actuală de 37,98% arată clar că politizarea societății poate duce la o rată de participare mai mare ca niciodată.

