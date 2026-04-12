Ungaria se îndreaptă către cea mai mare prezență la vot din istoria țarii. Recordul de 73,5% datează din anul 2002

Ungaria are toate șansele de a stabili la alegerile de azi cea mai mare prezență la vot din istoria sa democratică, potrivit tuturor datelor oficiale.

O zi electorală record, chiar istorică, se conturează deja în orele dimineții, constată Index. Primele cifre ale votului de duminică au depășit toate așteptările: alegătorii s-au prezentat la urne în număr mare dimineața devreme, iar avântul a continuat.

Prezența la vot de la ora 7 dimineața indica deja un început puternic, cifrele de la ora 9 arată, de asemenea, clar că alegătorii sunt excepțional de activi și, așa cum era de așteptat, și datele privind prezența la vot de la ora 11 arată o activitate ridicată.