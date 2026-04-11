Orbán intră în ziua alegerilor sub o presiune tot mai mare, pe măsură ce un fost aliat amenință să pună capăt dominației sale de 16 ani, potrivit unui sondaj la nivel național în rândul adulților maghiari.

Sondajul vine la câteva zile după o atenție internațională reînnoită, inclusiv un miting recent al lui JD Vance în Ungaria care a subliniat legăturile lui Orbán cu politica conservatoare americană.

Un nou sondaj realizat de AtlasIntel sugerează o schimbare majoră în peisajul politic ungar înaintea alegerilor parlamentare din 2026, care vor avea loc duminică, conform Newsweek.

Sondajul arată că partidul de opoziție Tisza, condus de Magyar, este cu mult înaintea partidului de guvernământ Fidesz al lui Orbán.

Conform rezultatelor, Tisza conduce cu 52,1% din voturi, comparativ cu 39,3% pentru Fidesz.

Magyar îl conduce de asemenea pe Orbán la ratingurile personale.

Când respondenții au fost întrebați pe cine consideră cel mai potrivit să fie prim-ministru al Ungariei, 48,7% l-au ales pe Magyar. Orbán a fost selectat de 40,8%.

Concluziile provin dintr-un sondaj la nivel național al populației adulte din Ungaria realizat între 5 și 10 aprilie 2026, cu 1.587 de respondenți și folosind metodologia Random Digital Recruitment a AtlasIntel.

Sondajul are o marjă de eroare de plus sau minus 2 puncte procentuale, cu un nivel de încredere de 95%.