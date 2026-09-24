Gândacul pătat (Lycorma delicatula), originar din Asia de Sud-Est, a fost descoperit în judeţul Bacs-Kiskun din sudul Ungariei, la graniţa cu Serbia, a precizat Nebih.

"Este prima descoperire confirmată a acestei insecte, care este clasificată drept organism dăunător de carantină de către UE, în Ungaria şi în Uniunea Europeană", a informat Autoritatea ungară.

Potrivit Institutului Naţional de Cercetare în Agricultură din Franţa (INRAE), cu culorile sale vii şi cele două perechi de aripi, gândacul pătat îi îngrijorează pe oamenii de ştiinţă, deoarece ar putea pune în pericol sectoarele fructelor şi vinului.

Un studiu realizat în anul 2020 de Universitatea din Pennsylvania a estimat că insecta a fost responsabilă pentru pierderi anuale de 554 de milioane de dolari şi dispariţia a aproape 5.000 de locuri de muncă pe an în acel stat.

Autoritatea Sanitară Veterinară din Ungaria (NEBIH) a fost alertată despre prezenţa gândacului pătat de către un localnic care nu a putut să o identifice. "Analizele de laborator au confirmat ulterior prezenţa sa, iar autorităţile au început să ia măsurile de carantină necesare", a adăugat Nebih.

Vigilenţa publică şi raportarea timpurie vor fi esenţiale pentru a preveni instalarea şi răspândirea acestui dăunător, subliniază Nebih.

Lycorma delicatula a fost observată pentru prima dată în 2014 în Statele Unite, în comitatul Berks, Pennsylvania, după ce a sosit cu doi ani mai devreme la bordul unui transport de pietre din Asia, potrivit oamenilor de ştiinţă care i-au urmărit traseul.

Această insectă, cu un abdomen care măsoară 25 mm lungime şi 15 mm lăţime, se hrăneşte cu peste 70 de specii de plante ornamentale, pomi fructiferi, nuci şi exploataţii forestiere. Are o predilecţie specială pentru viţa de vie.

Atunci când ajunge la maturitate, Lycorma delicatula îşi foloseşte trompa pentru a suge seva din plante, privându-le de acest nutrient crucial. Când mai multe exemplare se hrănesc cu aceeaşi plantă, planta moare.

Gândacul pătat nu ameninţă oamenii sau animalele.