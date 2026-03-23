Turistul ar putea fi condamnat la cinci ani de închisoare pentru instigare la ură, după ce a folosit de două ori un cuvânt obscen într-un mesaj în engleză despre Nyepi, sărbătoarea locală hindusă cunoscută ca Ziua Tăcerii.

Nyepi - Anul Nou hindus - a fost sărbătorit joia trecută. În ziua respectivă atât localnicii, cât şi turiştii sunt încurajaţi să stea acasă timp de 24 de ore, să se dedice introspecţiei, să evite distracţiile şi chiar consumul de curent.

Elveţianul a observat că este foarte linişte afară şi a adăugat explicit "să vă (...) ziua de Nyepi şi să vă (...) şi regulile".

Poliţia urma să îi confişte telefonul şi să interogheze martori, a precizat un purtător de cuvânt.

Săptămâna trecută, în Bali - destinaţie care atrage milioane de turişti străini anual - au fost arestaţi doi francezi şi un italian, acuzaţi că au produs şi difuzat materiale pornografice, care sunt interzise în Indonezia.