Duminică, Donald Trump a declarat că Statele Unite vor „distruge” centralele iraniene dacă Teheranul nu redeschide strâmtoarea Ormuz în 48 de ore.

China a îndemnat toate părţile implicate în conflictul din Orientul Mijlociu care afectează Strâmtoarea Ormuz să înceteze operaţiunile militare pentru a preveni un „cerc vicios” şi să revină la negocieri.

„Dacă ostilităţile vor continua să se intensifice şi situaţia se va deteriora şi mai mult, întreaga regiune va fi cufundată în haos”, a arătat Lin Jian, răspunzând la o întrebare privind presiunile exercitate de preşedintele american Donald Trump asupra Iranului pentru redeschiderea acestei importante căi navigabile. „Folosirea forţei nu va duce decât la un cerc vicios”, a spus el, adăugând că războiul nu ar fi trebuit să înceapă de la bun început.

China este unul dintre principalii beneficiari ai petrolului iranian, notează News.ro.