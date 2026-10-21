O imagine recentă a surprins un nor uriaș, izolat, care semăna cu un OZN plutind deasupra capitalei Statelor Unite, conform Daily Mail.

Norul părea să aibă o formă netedă, asemănătoare unei farfurii zburătoare, și părea să fie nemișcat pe cer.

„Am văzut acest nor cu aproximativ o oră în urmă. Nu se mișca și nu își schimba forma. După ce a rămas nemișcat timp de aproximativ 20 de minute, pur și simplu a dispărut”, a scris pe platforma X un martor.

Scott C. Waring, care urmărește fenomenul OZN, este convins că formațiunile observate în diferite zone ale orașului sunt „nave extraterestre camuflate, care încearcă să se apropie de populația umană, dându-se drept nori obișnuiți”.

„Unde și-ar dori extratereștrii să asculte telepatic gândurile oamenilor, dacă nu în zona în care locuiesc cei mai mulți angajați ai serviciilor de informații ale guvernului SUA?”, a spus Scott C. Waring.

„Washington, D.C., este un teren de joacă pentru serviciile de informații, în ceea ce îi privește.”

„Astfel de lucruri trec adesea neobservate de majoritatea oamenilor. Cu toate acestea, opinia publică se schimbă semnificativ în privința acestor obiecte în formă de disc, tot mai mulți oameni înclinând să creadă că sunt nave extraterestre camuflate”, a scris acesta pe site-ul UFO Sightings Daily.

El a mai susținut că presupusele nave ar folosi inteligența artificială pentru a detecta momentul în care cineva le privește și pentru a se ascunde.

„Vi s-a întâmplat vreodată să priviți un nor și să vă gândiți: «Uau, ce ciudat!», iar apoi acesta să dispară brusc, în câteva secunde, chiar sub ochii voștri?”, a continuat el.

„Aceasta este reacția standard, integrată în inteligența artificială a navei: verifică dacă a fost observată și, dacă da, activează instantaneu camuflajul”.

„În acest fel... ați controlat telepatic nava însăși, obligând-o să se ascundă și mai bine. Da, ați auzit bine, ați controlat o navă extraterestră!”, spune Waring.

Waring a publicat și alte imagini cu nori despre care crede că ar fi fost OZN-uri camuflate.

Afirmațiile și „explicațiile” sale la fenomenele pe care le prezintă pe forumuri de pe internet au sute de vizionări.