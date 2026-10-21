Un „OZN” apărut pe cer a creat panică în Washington. Locuitorii au crezut că sunt „nave extraterestre camuflate”. FOTO

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Nor ozn shutterstock
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Un nor cu formă de OZN a generat panică în capitala SUA, Washington D.C. Pe rețelele de socializare au apărut speculații că extratereștrii s-ar ascunde pe cerul Americii. Era însă vorba doar despre un fenomen meteorologic explicat de specialiști.

autor
Ines Paris

O imagine recentă a surprins un nor uriaș, izolat, care semăna cu un OZN plutind deasupra capitalei Statelor Unite, conform Daily Mail.

Norul părea să aibă o formă netedă, asemănătoare unei farfurii zburătoare, și părea să fie nemișcat pe cer.

„Am văzut acest nor cu aproximativ o oră în urmă. Nu se mișca și nu își schimba forma. După ce a rămas nemișcat timp de aproximativ 20 de minute, pur și simplu a dispărut”, a scris pe platforma X un martor.

Scott C. Waring, care urmărește fenomenul OZN, este convins că formațiunile observate în diferite zone ale orașului sunt „nave extraterestre camuflate, care încearcă să se apropie de populația umană, dându-se drept nori obișnuiți”.

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„Unde și-ar dori extratereștrii să asculte telepatic gândurile oamenilor, dacă nu în zona în care locuiesc cei mai mulți angajați ai serviciilor de informații ale guvernului SUA?”, a spus Scott C. Waring.

„Washington, D.C., este un teren de joacă pentru serviciile de informații, în ceea ce îi privește.”

„Astfel de lucruri trec adesea neobservate de majoritatea oamenilor. Cu toate acestea, opinia publică se schimbă semnificativ în privința acestor obiecte în formă de disc, tot mai mulți oameni înclinând să creadă că sunt nave extraterestre camuflate”, a scris acesta pe site-ul UFO Sightings Daily.

El a mai susținut că presupusele nave ar folosi inteligența artificială pentru a detecta momentul în care cineva le privește și pentru a se ascunde.

„Vi s-a întâmplat vreodată să priviți un nor și să vă gândiți: «Uau, ce ciudat!», iar apoi acesta să dispară brusc, în câteva secunde, chiar sub ochii voștri?”, a continuat el.

„Aceasta este reacția standard, integrată în inteligența artificială a navei: verifică dacă a fost observată și, dacă da, activează instantaneu camuflajul”.

„În acest fel... ați controlat telepatic nava însăși, obligând-o să se ascundă și mai bine. Da, ați auzit bine, ați controlat o navă extraterestră!”, spune Waring.

Waring a publicat și alte imagini cu nori despre care crede că ar fi fost OZN-uri camuflate.

Afirmațiile și „explicațiile” sale la fenomenele pe care le prezintă pe forumuri de pe internet au sute de vizionări.

Fenomenul meteorologic, explicat de specialiști

Norul a alimentat speculațiile privind vizitatori din alte lumi, însă acesta este un fenomen natural cunoscut sub numele de „nor lenticular”.

Norii lenticulari sunt formațiuni netede, în formă de lentilă, care se dezvoltă în curenți de aer umed, adesea în apropierea munților. Aceștia se formează atunci când aerul umed și stabil trece peste dealuri sau munți, generând unde atmosferice, potrivit meteorologilor.

Pe măsură ce aerul urcă spre creasta fiecărei unde, se răcește, iar vaporii de apă se condensează, formând nori netezi, cu aspect de lentilă. Astfel, norii pot părea nemișcați, chiar dacă aerul continuă să treacă prin ei.

Alte imagini realizate vineri de locuitorii orașului au arătat, de asemenea, ceea ce părea a fi un OZN uriaș zburând deasupra orașului.

Deși aveau o formă asemănătoare norilor lenticulari, aceste formațiuni au fost identificate de meteorologi ca fiind nori pileus. Norii pileus apar atunci când un nor cumulus sau un nor de furtună, aflat în dezvoltare rapidă, împinge în sus un strat de aer umed. Ambele tipuri de nori pot semăna cu farfuriile zburătoare.

În ciuda acestei explicații meteorologice, Waring a susținut că norii observați deasupra orașului Washington ar fi fost nave extraterestre camuflate.

Teoriile despre OZN-uri au devenit din ce în ce mai populare pe fondul interesului tot mai mare pentru informațiile deținute de autoritățile americane. În anul 2026, Pentagonul a publicat documente și înregistrări video despre fenomene aeriene neidentificate, alimentând curiozitatea publicului. Totuși, publicarea acestor materiale nu reprezintă o dovadă a existenței extratereștrilor, iar unele observații pot avea explicații obișnuite.

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Sursa: sciencealert.com

Etichete: extraterestrii, OZN, america, washington,

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