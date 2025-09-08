Un terminal al Aeroportului Heathrow a fost evacuat în urma unui „posibil incident cu materiale periculoase”
Un terminal al aeroportului Heathrow a fost evacuat în timp ce serviciile de urgență intervin la un "posibil incident cu materiale periculoase".
Un purtător de cuvânt al aeroportului Heathrow a declarat: "Zona de check-in a Terminalului 4 a fost închisă și evacuată, în timp ce serviciile de urgență intervin la un incident, transmite Sky News.
Le cerem pasagerilor să nu vină la Terminalul 4 și îi sprijinim pe cei aflați la fața locului. Toate celelalte terminale funcționează normal. Vom oferi informații suplimentare cât mai curând posibil."
Footage via @RodleyWhite shows passengers outside the terminal as emergency services deal with an incident at Heathrow T4 security
The terminal remains evacuated as of now.#Breaking #aviation #Heathrow #Evacuation #London #T4 #Terminal #incident https://t.co/skHkbYYJ87 pic.twitter.com/cVNHlyHeC9— Shauns_Aviation????????✈️ (@Shauns_Aviation) September 8, 2025
Un purtător de cuvânt al Brigăzii de Pompieri din Londra a precizat: "Pompierii intervin la un posibil incident cu materiale periculoase la Aeroportul Heathrow.
Echipe specializate au fost trimise pentru a evalua situația, iar o parte a aeroportului a fost evacuată preventiv, în timp ce pompierii intervin."
Face masks and body suits pic.twitter.com/Vb0BcibwVK— Jason Woollacott (@JasonWoollacott) September 8, 2025
Imagini distribuite pe rețelele de socializare arătau mai multe ambulanțe în fața Terminalului 4 al aeroportului.
Compania feroviară National Rail a anunțat că trenurile nu opresc la stația Heathrow Terminal 4 din cauza "intervenției serviciilor de urgență la un incident".