Un terminal al Aeroportului Heathrow a fost evacuat în urma unui „posibil incident cu materiale periculoase”

Un terminal al aeroportului Heathrow a fost evacuat în timp ce serviciile de urgență intervin la un "posibil incident cu materiale periculoase".

Un purtător de cuvânt al aeroportului Heathrow a declarat: "Zona de check-in a Terminalului 4 a fost închisă și evacuată, în timp ce serviciile de urgență intervin la un incident, transmite Sky News.

Le cerem pasagerilor să nu vină la Terminalul 4 și îi sprijinim pe cei aflați la fața locului. Toate celelalte terminale funcționează normal. Vom oferi informații suplimentare cât mai curând posibil."

Un purtător de cuvânt al Brigăzii de Pompieri din Londra a precizat: "Pompierii intervin la un posibil incident cu materiale periculoase la Aeroportul Heathrow.

Echipe specializate au fost trimise pentru a evalua situația, iar o parte a aeroportului a fost evacuată preventiv, în timp ce pompierii intervin."

Face masks and body suits pic.twitter.com/Vb0BcibwVK — Jason Woollacott (@JasonWoollacott) September 8, 2025

Imagini distribuite pe rețelele de socializare arătau mai multe ambulanțe în fața Terminalului 4 al aeroportului.

Compania feroviară National Rail a anunțat că trenurile nu opresc la stația Heathrow Terminal 4 din cauza "intervenției serviciilor de urgență la un incident".

